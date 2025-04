Stránský o nasazení Houdka v závěru: Vždycky se jde jen pobít. A ještě dostane na budku

Když se při posledním střídání (a poprvé v zápase) objevil ve třetím finále play off Tipsport extraligy (Dynamo porazilo Brno 4:1 a v sérii vede 2:1 na zápasy) ve hře pardubický brousek Michal Houdek, jeho protihráč Šimon Stránský se jen pousmál. Věděl, že ho trenéři Pardubic neposlali na led rozdávat pusinky. „Toho hráče neřeším, je to zbytečné,“ ulevil si křídelník Komety. Urostlý obránce chtěl se shozenými rukavicemi vyzvat na pěstní souboj kanadského tvrďáka Rhetta Hollanda, ovšem ten neměl na rvačku náladu.

Co jste vyčetl z nasazení bitkaře Houdka v úplném závěru za rozhodnutého stavu?

„Ten hráč se tam jde vždycky jenom pobít. A ještě mám pocit, že když se pobije, dostane na budku.“

Dal by mu na budku Rhett Holland?

„Když ho vidím bez trička, tak myslím, že jo. (úsměv) Je ale zbytečné se bít. Můžete se zranit, zlomit si ruku. Nevím, na co si tam Houdek hraje.“

Byl to dosud nejtvrdší duel série?

„Jo, bylo to asi nejvyhrocenější. Všichni jsme po sobě šli. Ale nebylo tam nic za hranou. Prostě finále play off.“

Všímal jste si, že váš spoluhráč Kristián Pospíšil nezapomněl Lukáši Sedlákovi jeho zákrok z prvního zápasu?

„Nemyslím, že po něm šel nějak účelově. Ale určitě to tomu napomohlo. Pospec tohle umí, zajíždí do hráčů. Je v tom dobrý.“

Nakopne to i ostatní?

„Určitě jsou kluci, kterým to pomůže. Trošku nás to dostane do varu a je rozhodí.“

Co jste říkal gestu spoluhráče Libora Zábranského, jenž odvolal avizované vyloučení soupeře a připravil váš tým o přesilovku?

„Pokud cítil, že ho to netrefilo, je to v pohodě. Věřím, že se nám to třeba vrátí v příštím zápase.“

Proč vám to doma nevyšlo?

„Asi nám chybí i trošku štěstí. Musíme tomu jít víc naproti, být důraznější, víc se tlačit do brány a dorvat to tam jako dvakrát oni. Byl to vyrovnaný zápas stejně, jako je celá série. Je to vždycky o jednom gólu. Ve třetí třetině jsme hráli velmi dobře, tlačili jsme na Pardubice. Měli jsme docela dost šancí a nebezpečných střel. Bohužel se to k nám neodrazilo, když jsme to potřebovali. Teď to nevyšlo, ale máme hned další den, kdy to můžeme napravit.“