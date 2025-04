Nová aréna Jihlavy jako motivace pro nestárnoucího „kápa“: Zvednout pohár? Nikdy to neomrzí

Brankář David Rittich by ho tipnul na třiadvacet, trenér Viktor Ujčík přidal devět let. Pohled do občanského průkazu ale hovoří jinak. Tomáš Čachotský, nestárnoucí lídr jihlavské Dukly, oslavil v lednu 43. narozeniny. Pokročilý hokejový věk na něm díky elegantnímu bruslení nepoznáte, v Maxa lize patří už řadu let k nejlepším. Dokazovat to bude i v příští sezoně, v níž se dočká také vysněné multifunkční arény.

Jeho přínos je pořád neskutečný. V základní části Maxa ligy sesbíral Tomáš Čachotský 46 bodů ve 45 zápasech a stal se čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže. Dalších 12 bodů přidal v play off, po němž s Jihlavou zvedal pohár. Slušně si vedl i v baráži proti extraligové Olomouci, která však zvítězila jednoznačně 4:0 na zápasy.

„Promítla se naše únava z celého play off, potřebovali bychom být o krok nebo o dva napřed, jak jsme byli zvyklí v lize. Bohužel to ale nešlo,“ povzdechl si Čachotský.

„Nicméně za celou sezonu jsem na tým hrdý. Byly tam mančafty, které měly oproti nám dvojnásobný, možná trojnásobný rozpočet. Byly pasovány na největší favority, ale my jsme to ze šestého místa obrovskou vůlí a energií dokázali uhrát. Všechny tři série pro nás byly strašně těžké, ale my jsme je prostě zvládli. A pocit toho, že můžete zvednout pohár? Opravdu neskutečný. Nikdy to neomrzí. Kéž by to šlo ještě jednou, než skončím. Byla by to pecka,“ zasnil se „kápo“.

Minimálně jedna možnost před ním bude. Čachotský totiž před minulou sezonou podepsal kontrakt s možností opce, kterou vedení Dukly bez váhání uplatnilo. „Nebylo o čem uvažovat,“ řekl jasně v rozhovoru pro Oneplay Sport jednatel Bedřich Ščerban. „Tomáš je příkladný profesionál. Velmi dobře se stará o své tělo, má vynikající životosprávu. Je na něm vidět, že si chce zahrát v nové aréně. Myslím si, že určitá motivace to pro něj byla.“

Vysněného stánku se za pár měsíců skutečně dočká. Nová Horácká multifunkční arena by měla být otevřena v říjnu. Náročné i nákladné dojíždění do více než 40 kilometrů vzdáleného Pelhřimova zmizí. „Když budeme mít novou halu, extraligu by si to v budoucnu zasloužilo, ale to je tak strašně dlouhá cesta a strašně moc hokeje,“ pousmál se Čachotský.

Sám toho měl krátce po konci sezony víc než dost. Od 8. března Dukla odehrála 21 zápasů, z cesty postupně odklidila Třebíč, Vsetín a Zlín. „Řeknu vám, že únava je teď fakt obrovská. Kdybyste viděli, s jakými zraněními kluci play off hráli. S tím by člověk normálně ležel v posteli měsíc a nehnul by se. My jsme do toho dali všechno. Každý tam šel přes bolest. Člověk, který si tímto nikdy neprošel, to nedokáže pochopit,“ popisoval.

Suverénně nejstaršího člena jihlavského kádru, jehož věkový průměr je 25,4 let, čeká krátká pauza. „Budu hodně regenerovat, opravdu hodně. Nevím, jak dlouho vydržím nic nedělat, protože zrovna tohle není moje parketa. Když vydržím alespoň čtrnáct dnů dělat na zahradě trávu nebo něco, bylo by to super,“ dodal s úsměvem.