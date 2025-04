Těžká nepříjemnost pro Kometu, její elitní centr Adam Zbořil vyfasoval disciplinární trest na dva zápasy a přijde tak o páteční páté a nedělní šesté finálové utkání play off hokejové extraligy. Kreativní brněnský útočník pyká za zásah do hlavy pardubického útočníka Miloše Kelemena ze čtvrté partie, kterou tým Kamila Pokorného vyhrál 7:4 a srovnal sérii na 2:2. Otřesený Slovák se zkoušel vrátit do hry, ale nešlo to. Také pro Zbořila skončil úterní duel předčasně, sudími byl vykázán rovnou do kabin.

Čerstvý verdikt disciplinární komise znovu a opět rozproudil debatu v hokejovém prostředí. Finále finišuje a každý takový zásah komise do děje vyvolává emoce. Nejen v Brně, ale i jinde. Například mistra světa Petra Koukala dodatečný postih pro klíčového brněnského hráče doslova nadzvedl. „Absolutní nekompetence komise, která uděluje tresty, jak se jí zlíbí. Ať se na mě nikdo nezlobí, z letošního play off a vyhodnocování zákroků se stal nechutný guláš,“ pálí spolupracovník podcastu Zimák a bývalý hráč Pardubic.

Co mu vadí zejména? V jeho očích nejednotný, rozdílný pohled komise Viktora Ujčíka na jednotlivé zákroky, tvrdost od stolu jen na některé hráče, opomíjení zřejmých faktů a vynechání kontextu při tvorbě postihů.

„Začalo to už v předkole nesmyslně vysokými tresty pro karlovarského Beránka nebo litvínovského Čajkoviče, v jejich případě se na následky nehledělo, protože soupeřům Marcelovi a Kundrátkovi se nestalo vůbec nic. Z mistra světa a nejlepšího extraligového střelce Beránka se rázem udělal recidivista,“ nechápe Koukal, podle nějž disciplinárka v dalších kolech změnila uvažování. „Komise ohýbá pravidla, jak se jí to hodí. V semifinále se zase pro změnu začal brát v potaz následek zákroků jako v případě faulů na Sedláka a Radila, kdy byli disciplinárně trestáni Pláněk se Šťastným. Pláněk dostane nevídaný trest osmi zápasů, protože se hledělo na následky zákroku. Do Šťastného si nešikovně najede Lukáš Radil, byla to tvrdá srážka, ale ze strany Šťastného nezaviněná, nestihl se Radilovi uhnout. A dostal jeden zápas trest.“

Právě tady vidí Koukal obrovský rozpor v postojích komise. Hradecký Šťastný nejevil úmysl Radila dohrát, na rozdíl od Sedláka při ataku na Kristiána Pospíšila v prvním finálovém duelu. Ale hradecký útočník dostal stopku, Sedlák vyklouzl pouze s vyloučením na dvě minuty. „Jak je možné, že bez jakéhokoli dodatečného potrestání vyvázne Lukáš Sedlák, který jede na prostředek hřiště ze slepého úhlu a zcela mimo proud hry se záměrem urvat Pospíšila, zraní ho a dostane jen dvě minuty? Přitom jde o jasný faul na pět minut a následně do konce a komise mlčí,“ kroutí hlavou Koukal, mimochodem trojnásobný mistr s Pardubicemi a poté hráč hradeckého Mountfieldu.

A do toho přichází zpráva o dvouzápasovém trestu pro Zbořila… To už Koukala poměrně pobouřilo. „Ano, Kelemen jde do střely, ohrožuje brankáře, musí očekávat náraz soupeře, Zbořil mu ze strany nešikovně trefí hlavu místo ramene. Jasný zákrok na pět minut a do konce. Tvrdé, trochu podobné s povahou zákroku Sedláka na Pospíšila. Jenže velký rozdíl je ten, že u Zbořila pořád šlo o herní situaci, kde hrozilo inkasování gólu, na rozdíl od Sedlákova záměrného ataku uprostřed plochy na koleno, které se Pospíšilovi ohnulo. Čili v tomto duchu je Zbořilův atak mírnější nebo pochopitelnější, čemuž ovšem absolutně neodpovídá chování disciplinární komise,“ porovnává Koukal, jenž netají, že jej zpráva o Zbořilově odsunu na tribunu vytočila.

„Vzhledem k tomu, jak se naložilo s útokem Sedláka, tak Zbořil neměl být vůbec popotahovaný disciplinárkou. Místo toho má stopku. Za mě klauniáda a naprostá fraška se vším všudy. Kdyby se aspoň jelo podle jednotného metru, neřeknu ani slovo. Ale tady lítají flastry, jak se komu zlíbí, nevidím v tom ani trochu spravedlnost. Ať se na mě nikdo nezlobí, tohle je jednoznačně ovlivněné série. Pokud je v očích komise Sedlák proti Pospíšilovi čistý, tak do toho nebudu hrabat z druhé strany, ne? Nota bene ve chvíli, kdy Zbořilův zákrok není tak bezohledný jako Sedlákův,“ trvá na svém Koukal.

Faktem zůstává, že dohadů a různých pohledů na verdikty disciplinárky poslední dobou spíš přibývá, než aby tomu bylo opačně. „Od všech lidí, s nimiž se bavím o hokeji a který ho hráli na vysoké úrovni, všichni do jednoho vám povědí, že se v tom absolutně ztratili a ve verdiktech disciplinárky se ani trochu nevyznají. Protože jednou vzniká trest na základě následků, příště ne. Pláněk dostane neuvěřitelně exemplární postih a Sedlo hraje hned, jak může. Z jedné strany říkám naštěstí, že to takhle dopadlo, ovšem být nyní v Pláňkově kůži a dívat se, jak Sedlo rozhoduje finále, to bych vážně nechtěl,“ uzavírá Petr Koukal.

K Ujčíkovi a spol. přistál i podnět na postih Kristiána Pospíšila za přehlédnutou sekeru na Romana Červenku, komise od dodatečného trestu upustila. Disciplinární komisi APK LH tvoří její šéf Viktor Ujčík, k ruce má bývalé hráče Leoše Čermáka, Tomáše Jelínka, Petra Kadlece a Libora Procházku.