POLEMIKA: Bude se hrát sedmé finále? Ne, tlak je na Dynamu vs. Ano, komfort Komety mizí

Filip Ardon: Ne

Dostali se do pozice, o níž snili. V rukou drží mečbol, pohár budou moci pozvednout nad hlavu ve vlastní aréně a před svými fanoušky. Kometa se v tuhle chvíli může porazit hlavně sama tím, že sleví ze své hry. A ruku na srdce, dovedete si představit, že by to stratég Kamil Pokorný připustil? Brno považoval před play off málokdo za adepta na finále, ale během vyřazovacích bojů vybrousilo herní plán k dokonalosti.

Dostat se pod nápor soupeře? Z toho už si Komeťáci dávno nedělají těžkou hlavu, naopak dokážou ve správnou chvíli udeřit. Soupeři se hraje neuvěřitelně špatně, když z prakticky každé chyby dostane gól. Přičtěte k tomu výbornou produktivitu modrobílých z posledních dvou finálových duelů a pro neděli máte favorita.

Kometu požene do posledního místa narvaná Winning Group Arena, atmosféra by měla být znovu elektrizující. Nejde přitom čekat, že by se z toho tým kolem Jakuba Fleka rozklepal. Zvládl rachot v Pardubicích, teď bude doma. Tlak je na Dynamu, které má vzadu v hlavě loňský neúspěch s Třincem, kdy nezvládlo dva zápasy, v nichž se mohlo rozhodnout. V neděli bude hotovo.

Patrik Czepiec: Ano

Kometa je mistrem převleků. Zdá se, že před vámi stojí jako nemohoucí babička o holi, než se z ní rázem vyklube chladnokrevný vrah. Ve vyřazovací fázi těží ze své nenápadnosti. Máte tendenci ji podcenit. Vždyť přece nic nehrozí… A najednou bum! Úder, se kterým už nelze nic dělat. Tímto stylem se spálila Sparta v semifinále, teď hoří o stupeň výš i Dynamo.

Brnu vyhovuje pozice outsidera, který může jen překvapit, nemusí nic dokazovat. Kdyby Moravanům neklaplo sedmé semifinále se Spartou? Hráči by si potřásli rukou a uznali, že i tak měli povedenou sezonu. Pokud by vyfasovali výprask ve finále, taky se nic zásadního nestane. Pardubice přece byly obrem, favoritem a pořádně nablýskaným mančaftem.

Tenhle komfort se teď ruší. V šestém finále mizí. Krok od titulu se totiž pozice obrací, Kometa už musí. Potřebuje. A chce! Podobné nastavení dokáže pořádně svázat hlavu i herní projev. Proto si myslím, že Východočeši ještě vyrovnají, dopřejí vlastním fanouškům bitvu kdo s koho v „Hockeytownu“. Do duelu v Brně dají vše, potřetí v řadě nezaváhají.