Zohorna: Zákrok na Sedláka? Vůbec nevím, jestli jsem zapáčil tak blbě, že to cítil

Ve čtvrtém zápase finálové série dala Kometa dva góly za 22 sekund druhé třetiny. V dalším pokračování si dala víc načas, znovu ovšem rozhodla skvělým vstupem do prostředního dějství. „Jak to děláme? Já nevím. Každý hráč je nastavený na sto procent na každé střídání a čekáme na chybičky Pardubic,“ zamýšlel se útočník Hynek Zohorna. Sám se podepsal pod nejkontroverznější moment utkání, když krátce před třetím gólem Brna nepříjemně zasáhl Lukáše Sedláka.

Jak jste viděl zákrok na Lukáše Sedláka před třetím gólem?

„Zákrok?“

Byla tam hokejka mezi nohama.

„Ty jo, tak to vůbec nevím.“

Opakované záběry ukázaly, že jste Sedláka trefil mezi nohy. Neuvědomujete si to?

„To si teda nemyslím. Já ho držel, aby nemohl jít doleva doprava. Nevím, jestli jsem zapáčil tak blbě, že to cítil. Vůbec nevím.“

Krátce nato skóroval Andrej Kollár a odskočili jste o tři góly.

„Konyho první gól výbornou střelou pod lapačku nám dal klid. Pak druhý a třetí vznikl po skvělém forčeku. Pardubičtí obránci to hodně zahazovali a dali nám šanci. My byli nekompromisní. Využívali jsme toho.“

Překvapilo vás, kolika chybami vám Pardubice nabídly šance?

„Jo. Měli jsme to takhle nastavené. Když po nich budeme chodit, hrají to rychle nahoru. Musíme být u nich včas, abychom to zachytávali.“

Sám jste po chybě pardubické obrany dal druhý gól.

„Já forčekoval obránce, ten udělal hrubku a dal to krosem přes pásmo. Tam mě doplňoval Peter Mueller. Zachytil puk a byli jsme v situaci dva na jednoho. Já měl možnost střílet, nebo tam byl ještě Koláč (Andrej Kollár) do prázdné brány. Měli jsme hodně možností.“

Teď máte mečbol a jedete domů.

„Těšíme se. Zítra je nový den, podíváme se na nějaké detaily, co se týče hry, a v neděli zápas.“

Jak bude šestý souboj vypadat?

„Teď skončil zápas, na nedělní se budeme chystat zítra. Věřím, že nám domácí fanoušci pomůžou.“