Efektivní Kometa znovu trestala. Hořava: Všechno špatně, nejlepší hráč byli diváci

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Zase to přišlo. Uspání hada: šest střel, tři góly. Úsporný balíček značky Kometa dorazil na východočeskou poštu a napustil pardubická srdce žalem. Brno si prakticky z ničeho vybudovalo náskok, který už nepustilo, uhájilo výhru 4:2 a ve finále vede 3:2 na zápasy. Jenže tohle „nic“ je v podání party kouče Kamila Pokorného sakra promyšlené. A prostě funguje. „Vůbec nevadí, že nás přestřílí. Pořád hrajeme naši hru, snažíme se být efektivní v útoku,“ přiznal střelec Andrej Kollár.

Dejte jim prst a ukousnou obě končetiny i s hlavou. Kometa si v letošních vyřazovacích bojích ujíždí na taktice, kdy méně je více. Soupeře rozhodně nevaří ve vlastní šťávě, dělá spíš pravý opak. Povolit, povolit, přitáhnout a rozhodnout.

Jinak se Brno neprezentovalo ani v pátém duelu, který určil titulový mečbol. K možná nejdůležitějšímu partu v rozhodující sérii bojů o Masarykův pohár přistoupili Moravané se stoickým klidem, na příležitosti si počkali. Než si Dynamo uvědomilo, kam se vlastně řítí, prohrávalo ve 24. minutě po trefách Jakuba Konečného, Hynka Zohorny a Andreje Kollára už 0:3. Ke třetí brance pomohl Zohornův kontroverzní kontakt se slabinami bránícího Lukáše Sedláka, faul se nepískal.

„Nevím proč, ale přišlo mi, že bylo všechno špatně,“ ulevil si po prohraném mači hlavní pardubický trenér Miloslav Hořava. „Po dvě třetiny jsme podali velice špatný výkon. Náš nejlepší hráč byli diváci. Třetí část už snesla měřítka, ale zápas se nám celkově nepovedl.“

Co přesně kouči mohlo vadit? To máte nedůraz ve středním pásmu, slabá řešení v koncovce, zahazování přesilových her, zmatečný pohyb v defenzivě, lacině odevzdané puky i pozdní nabírání hráčů. Zkušený stratég dobře věděl, že Dynamo zadělalo na výsledkovou tragédii. Na dojmu nic moc neměnila ani výrazná střelecká převaha, Brno dokázalo trestat.

„To vás dostane dolů,“ popsal Robert Kousal pocit, když se z pardubického tlaku urodilo na druhé straně kluziště. „Ale od toho jsme tým, abychom se zvedli.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Kometa Brno Přihlásit se

Východočechům se obrat v hlavách podařil s poslední periodou. Konečně se výrazněji tlačili do míst, kde hokej bolí. Šplhali na prudký kopec, brankami Kousala a Jáchyma Kondelíka se dostali na první záchytný bod. Hala se pak dokonce krátce radovala z vyrovnání, ale Kondelík namísto druhého zářezu zvládl jen zásah do boční sítě, který diváky zmátl.

„Abych pravdu řekl, seděl jsem zrovna na střídačce a nepozoroval hru. Najednou jsem slyšel sirény, lekl jsem se. Naštěstí se hrálo dál,“ zasmál se brněnský Konečný, jak vnímal falešnou domácí oslavu. Kometa se zářícím brankářem Michalem Postavou nejhorší moment přežila, skóre pak do prázdné klece upravil v poslední sekundě kapitán Jakub Flek.

Týmu z Moravy tím dodal všechny trumfy, doma může Kometa rozhodnout a získat po sedmi letech znovu nejcennější skalp. „Nemít hlavu v oblacích, stále věřit, nic nevypustit. Držet se plánu, který máme celé play off. Pak dokážeme vyhrát,“ myslí si Kollár. „Určitě nás předešlé série připravily. Těch momentů jsme zvládli dost,“ shodl se s kolegou mladík Konečný.

Brno má dostatečně zkušený kádr, aby si zlaté plody před vlastními fanoušky uhrálo a utrhlo. Pardubice naposledy padly třikrát v řadě v hluboké krizi na konci základní části. Teď v jejich šatně poprvé v play off výrazně bliká červená kontrolka.