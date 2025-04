Pařba v Brně! Ať si Dědek zuří, co? Čeká se dlouhá noc a příjezd hrdinů!

Vstoupit do diskuse (

Letošní titul byl, ruku na srdce, nečekaný. O to spontánnější a bouřlivější oslavy prožívá Brno. „Oni měli hvězdy. My srdíčko, že jo?“ říkal u stánku s občerstvením jeden z fanoušků Komety, než začal mávat šálou a vlnit se do rytmu. Zelný trh, tradiční místo v centru pro podobné radovánky, čeká ještě dlouhá noc… Brno zažívá prvotřídní pařbu. Během ní zněly nejrůznější chorály, skandování „Mistři“, ale i výbuchy radosti, když na obří kostce bylo vidět, jak kapitán Jakub Flek přebírá pohár. Spát se nepůjde… Naopak se bude čekat, až hrdinové dorazí autobusem z Pardubic.