Šéf Varů o Tralmaksovi: Byl férový, NHL mu přeju. Mají dohodu. Klub zúží hřiště

Do vlastnické struktury hokejových Karlových Varů vstoupil Daniel Tobolka před třemi sezonami. Za tu dobu zažil letos nejvíce radosti. Podceňovaný tým dovedli trenéři Pavel Patera a David Moravec k pátému místu v extralize, ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího mistra z Brna. Vedení klubu si mohlo mnout ruce i nad ziskem nejproduktivnějšího hráče základní části Eduardse Tralmakse. Jeho služby si pojistilo dopředu, jenže po skvělých výkonech přišlo laso z NHL. „Upřímně mu to přeju,“ řekl jednatel klubu k Lotyšově šanci v Detroitu.

Eduards Tralmaks ovládl extraligové bodování, přestože nastupoval za Kladno ze spodních pater tabulky. Ještě před posledním kolem ztrácel na karlovarského Ondřeje Beránka čtyři kanadské body, v Mladé Boleslavi však zazářil rovnou pěti a mohl se radovat z koruny pro krále produktivity. V tu chvíli už se v hokejovém prostředí vědělo, že by s Beránkem měl být od dalšího ročníku kolegou ve stejném dresu.

„Na hráčském trhu byl sólokapr. Kladno ho vzalo před dvěma lety a už tehdy byl v poměru cena výkon absolutně nejlepší zboží na hráčském trhu. To platilo i v minulé sezoně a platilo by to i pro Karlovy Vary,“ komentoval situaci Daniel Tobolka.

Energie ulovila lotyšského reprezentanta s předstihem v probíhajícím ročníku. Jeho příchod ale ani nestihla oznámit. Tralmaks dostal laso z NHL, o šanci se bude prát v organizaci Red Wings.

„Každý hráč má ambici jít do NHL. Upřímně mu to přeju. Byl férový, dohodli jsme se. Řekl, že je to pro něj životní příležitost, což respektuju. Jsme domluvení s Eddiem, že pokud se neprosadí do A-týmu, vrátí se k nám. Myslím, že nemá ambice potácet se na farmě,“ popsal jednatel klubu dohodu s osmadvacetiletým útočníkem. „Ale upřímně mu přeju, aby to vyšlo,“ dodal sportovně.

Karlovy Vary chtěly na Tralmaksovi stavět. V první lajně skvěle fungovala souhra Beránka s mladým Vítem Jiskrou a kapitánem Jiřím Černochem. Bývalý hráč Kladna mohl utvořit údernou druhou řadu. „Navíc budeme zužovat plochu na rozměr NHL a tam větší hráči jako on mají větší platnost,“ prozradil Tobolka.

Kluziště se během června zúží na 26 metrů, v hale dojde i k dalším dílčím úpravám. Budou hlavně vizuálního charakteru, aby vynikl nový název Mattoni Arena a titulární partner byl divákům na první dobrou patrný. Úprava hřiště naproti tomu bude hrát roli i při skládání týmu.

„Dlouhou dobou je naší ambicí mužstvo zvětšit. Mezi hráči, které teď přivádíme, jsou třeba i drobnější, ale přivádíme taky statné, velké, sošné kluky,“ pravil jeden z klubových bossů.

Na první posily se čeká, Ilomäkimu asi nesedla kabina

V západních Čechách se zatím rozloučili s brankářem Petrem Hamalčíkem, obránci Michalem Plutnarem a Tarmo Reunanenem a útočníky Eirikem Salstenem, Davidem Kofroněm, Ondřejem Procházkou a Dávidem Grígerem. Na oznámení prvních posil se zatím čeká. Po celkově pátém místě ale bude ambicí na dobré výkony navázat s obměněným kádrem.

„Sezona se povedla, nastartovalo se něco, co se patnáct let nepovedlo. Důležitá bude sezona následující, aby to nebyl výkřik do tmy, aby se nám podařilo na to navázat. Vždycky chceme být lepší než minulou sezonu,“ prohlásil spolumajitel klubu.

Karlovy Vary v předkole vyřadily Vítkovice v pětizápasové bitvě, následně nestačily na pozdějšího mistra z Brna. „Když se na to zpětně kouknete, byli jsme Kometě vyrovnaným soupeřem. Objektivně si myslím, že byla o malinko lepší, titul je ve správných rukou. Pro nás je to obrovský závazek a hlavně ambice navázat dál. Nejde jen o sportovní výkon, jde i o to, aby byl klub finančně zdravý,“ řekl Tobolka.

V cestě Komety za titulem měl přitom výraznou stopu i karlovarský hokej. Řada brněnských hráčů v minulosti oblékala dres Energie. Finský fantom Arttu Ilomäki cestoval mezi kluby teprve v lednu a v play off sehrál obrovskou roli.

„Berte to jako názor poučeného fanouška, nejsem sportovec. Asi mu to nesedlo v naší kabině, už se to v minulosti stalo. Taky se potýkal se zraněními, moc toho za Karlovy Vary neodehrál. V tu chvíli jsme využili, když byla možnost, že o něj byl zájem z Brna,“ popsal Tobolka, proč Karlovy Vary zkušeného útočníka pustily.

„On tam rozkvetl a v brněnském systému byl platným hráčem. Samozřejmě mu to přeju. Byl profesionální hráč, svoji práci dělal v rámci možností dobře. Jsem zvědavý, jestli ho Brno podepíše na další rok,“ dodal jednatel Energie.