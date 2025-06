Koukal o trénování: Musím si to zase vytřídit. Lidi mi budou fandit i přát, abych vyhořel

Zasloužené volno po bohaté hráčské kariéře mu zamávalo, Petr Koukal (42) se vrhá zpátky do profesionálního hokeje. Když se před osmi roky vracel z Ruska, sáhl po nabídce Hradce. A teď znovu poté, co z Mountfieldu prchli Peter Frühauf a Tomáš Hamara. Hlavní kouč Tomáš Martinec si k sobě vybral mistra světa z roku 2010 a vyhlášenou hokejovou včelu. „Nechci jen tak na něco koukat, jdu do toho na sto procent,“ hlásí bývalý uznávaný centr v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Petra Koukala jste mohli v poslední době vidět v podcastu Zimák nebo v České televizi při mistrovství světa. „Bavilo mě to moc, ale tohle je přece jen úplně jiná práce. Ale nikdy nevíte, není všem dnům konec,“ usmívá se chlapík, jenž bude Tomáši Martincovi k ruce společně s Martinem Vágnerem. Moc dobře si uvědomuje, že bude pod drobnohledem. „Vím, že mi spousta lidí bude přát a zároveň se najde i dost těch, kteří by byli rádi, abych úplně vyhořel,“ zná dnešní svět okolo sebe.

Měl jste indicie, že se o vás Hradec zajímá?

„Neměl jsem žádné tušení, jenom kdysi krátký osobní rozhovor s generálním manažerem Alešem Kmoníčkem. Ptal se mě, jestli bych o trenéřině někdy uvažoval, ale nepřikládal jsem tomu moc velkou váhu. Chápu, že takových lidí se najde hodně. Takže pro mě byl šok, když se mi po nějaké době ozval Tomáš Martinec, zda bych za ním nepřijel do Hradce.“

Co následovalo?

„Byl jsem zaskočený, nebudu tvrdit, že ne. Sice jsem profesionální hokej dělal dvacet let, ale tohle je jiná role a na druhé straně. Jsem ve velkém očekávání, co přijde.“

V roli hráče máte kolikrát pocit, že vám to trenér akorát kazí, že?

„No jasně. Já do toho jdu s ambicí trenérům co nejvíc pomoct a vůbec celému klubu. Abychom zkrátka hráli dobrý hokej podle našich představ a kluci šlapali, jak se má. Vím, že všechno nebude růžové, ale osobně věřím, že svým dílem přispěju. Postupně víc a víc.“