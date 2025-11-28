UEFA trestá Atlético: třicet tisíc eur za opičí skřeky a hajlování fanoušků i podmínka
Atlético Madrid dostalo od UEFA pokutu 30.000 eur (725.000 korun) za to, že jeho fanoušci během říjnového utkání Ligy mistrů na hřišti Arsenalu vydávali opičí skřeky a hajlovali. Informovala o tom agentura AP. Příznivci Atlética navíc v zápase vhazovali předměty na hřiště, což bude španělský klub stát dalších 10.000 eur (241.000 korun).
Další trest je podmíněný. V případě opakování prohřešků nebudou fanoušci madridského celku smět kupovat vstupenky na jeden venkovní zápas svého týmu. Podmínka platí rok.
Atlético prohrálo v Londýně 0:4.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|3
Bayern
|5
|4
|0
|1
|15:6
|12
|4
Inter Milán
|5
|4
|0
|1
|12:3
|12
|5
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|6
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|7
Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|8
Sporting
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|9
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|10
Atalanta
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|11
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|12
Atlético
|5
|3
|0
|2
|12:10
|9
|13
Liverpool
|5
|3
|0
|2
|10:8
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|15
Eindhoven
|5
|2
|2
|1
|13:8
|8
|16
Tottenham
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|17
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|18
Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|19
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|20
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|21
Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|22
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|23
Monaco
|5
|1
|3
|1
|6:8
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|26
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|27
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|28
Frankfurt
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|31
Slavia
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|32
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|33
Olympiacos
|5
|0
|2
|3
|5:13
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off