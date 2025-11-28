Předplatné

UEFA trestá Atlético: třicet tisíc eur za opičí skřeky a hajlování fanoušků i podmínka

Říjnový zápas mezi Arsenalem a Atlétikem Madrid má pro španělský klub nepříjemnou dohru
iSport.cz, ČTK
Liga mistrů
Atlético Madrid dostalo od UEFA pokutu 30.000 eur (725.000 korun) za to, že jeho fanoušci během říjnového utkání Ligy mistrů na hřišti Arsenalu vydávali opičí skřeky a hajlovali. Informovala o tom agentura AP. Příznivci Atlética navíc v zápase vhazovali předměty na hřiště, což bude španělský klub stát dalších 10.000 eur (241.000 korun).

Další trest je podmíněný. V případě opakování prohřešků nebudou fanoušci madridského celku smět kupovat vstupenky na jeden venkovní zápas svého týmu. Podmínka platí rok.

Atlético prohrálo v Londýně 0:4.

