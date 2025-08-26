Léčba produktivity a bolístek Kladna? Se zkouškou nemám problém, říká Junttila
Před rokem přicházel na měsíční zkoušku do Mladé Boleslavi za zraněného Steva Mosese. Letos prožívá finský útočník Julius Junttila stejný příběh v Kladně. Do značně proměněného klubu přichází zvednout produktivitu a vypomoci při zdravotních komplikacích hráčů. O tom, zda si ho Rytíři nechají, by mělo být jasno po konci přípravy. „Stejné to byli i loni. Je to tak v pořádku, nemám s tím problém,“ říká zkušený seveřan k nové výzvě.
Před rokem podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi až v polovině září. Během měsíce měl vedení přesvědčit, což zvládl, u bruslařů nakonec přidal kompletní sezonu. Na pokračování se ale Junttila se středočeským klubem nedohodl. „Jednali jsme už během sezony, ale v tu chvíli jsem nemohl udělat žádné rozhodnutí. Potřeboval jsem to probrat po sezoně s rodinou a pak mi v Boleslavi řekli, že už mají hráče podepsané a nezbývají na mě peníze,“ popisoval čtyřiatřicetiletý Fin.
Přes léto se připravoval doma v Oulu. „Strávil jsem hodně času s rodinou, od půlky června jsem chodil dvakrát nebo třikrát týdně na led. Dostal jsem přes léto pár nabídek z české extraligy, ale nechtěl jsem je vzít. Proto to tak trvalo,“ prozradil o hledání nového angažmá.
Až v průběhu zápasové přípravy se trojnásobný vítěz finské Liigy dohodl s Kladnem. Podle vyjádření klubu zatím na zkoušku i kvůli zdravotnímu stavu některých hráčů. „Možná jsou nějaké bolístky, ale v tuhle chvíli asi nic vážného,“ nechtěl být konkrétnější asistent trenéra Ivan Majeský.
Koukal jsem po Evropě
V úterním zápase proti Liberci (1:3) spolu s hlavním koučem Davidem Čermákem vrátili do hry Jaromíra Jágra. Chyběl naopak elitní finský kanonýr Niko Ojamäki. Fanoušci se ale podle Majeského slov nemusí bát, že by o jednu z největších posil přišli. „Takhle jsme to naplánovali, zdravotně je v pořádku. Vyšlo to tak, že dostal volno,“ prozradil.
Kladno bez Ojamäkiho přínosu prohrálo v přípravě počtvrté v řadě a celkově popáté. Výhru zažili Rytíři jen dvakrát, v posledních duelech se trápili v produktivitě. Ve třech zápasech nastříleli dohromady jen čtyři góly. Lékem na nedostatečnou údernost útoku by mohl být právě Junttila.
„To byl hlavní bod, proč se přivedl,“ nezastíral Majeský. „Přišel teprve v pondělí, měl pár tréninků s týmem. Teď přijde čas ve Švýcarsku, uvidíme, jak se do toho vžije,“ dodal na konto účastníka olympijských her z roku 2018.
Junttila si po prvním roce v soutěži nemůže stěžovat, že by mu extraliga nesvědčila. Za Kladno ještě nebodoval, ale v minulé sezoně bruslařům pomohl 28 body (10+18) ve 49 zápasech a v klubové produktivitě byl druhý. Výkony ještě vyšponoval v play off, kdy byl s 10 body (3+7) v 11 duelech nejefektivnějším hráčem Mladé Boleslavi. Návrat do Česka přesto neměl v létě jako první volbu.
„Možná ne, ale koukal jsem se po Evropě. Německá a česká liga byly asi moje největší priority,“ odhalil zkušený křídelník. Po zápase ještě usedl na rotoped a prohodil několik slov s krajanem Ojamäkim.
„Vždycky je příjemné mít v týmu dalšího Fina. Nika znám trochu z reprezentace, kde jsme se párkrát potkali. Ale ani jsme spolu můj příchod neprobírali. Máme stejného agenta, takže jsem to probíral s ním a on mluvil s Nikem,“ prozradil Junttila.
S výkonem z prvního utkání nebyl spokojený. „První zápas za pět měsíců, to je vždycky těžké,“ ušklíbl se. O šanci u Rytířů se bude muset poprat v posledních dvou přípravných utkáních. Kladno je odehraje v sobotu a v úterý na tripu ve Švýcarsku. „Pak by se mělo rozhodnout. Někdy za týden bychom mohli vědět,“ uzavřel někdejší nejlepší hráč finské Liigy.