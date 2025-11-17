Ondrušek: Musíme hrát na 1:0 a ne takhle otevřený hokejíček. Víme, že to není dobré
Zdá se, že jim dochází šťáva. Olomoučtí hokejisté zapsali po reprezentační pauze třetí křížek za sebou, tentokrát s nimi zacvičil rozjetý Mountfield. Po zápase se z hanáckého kotle ozýval pískot i pokřik: „Bojujte za Moru!“. Fanoušci chtěli vidět daleko větší odhodlání, chuť a energii. „Asi nám chtějí dát info, co si o tom myslí. My víme, že to není dobré. Fanoušci to za nás neuhrají, kvůli tomu jsme na ledě my,“ popisoval kapitán Jiří Ondrušek po debaklu 1:7.
Není to od nich kruté vzhledem k povedenému začátku sezony?
„Neřekl bych, že je to kruté. Prostě to nebylo dobré, těch špatných zápasů už tam bylo v řadě víc. Není to tak, že jen teď to byl úlet, už ani v Liberci a Boleslavi to nebylo dobré. Sparta nás tady taky suverénně přehrála. Jsme si vědomi, že s přístupem musíme začít trošku jinak.“
V čem byl největší rozdíl mezi vámi a Hradcem?
„Soupeř potvrdil formu, hrál výborně, ale na druhou stranu my jsme mu to ulehčili. Věděli jsme, že Hradec je hodně bruslivý tým, což se potvrdilo. Přebruslili nás a byli důraznější v soubojích. Takhle nemůžeme hrát, vždyť tohle bylo takové vyvrcholení posledních čtyř nebo pěti zápasů. Nepředvádíme výkony, jaké bychom chtěli, a budeme muset trošku víc hrabat dozadu. Ve věcech, které nás dřív zdobily, teď hoříme. Musíme hrát na 1:0 a ne takhle otevřený hokejíček.“
Byl Hradec nejtěžším soupeřem, který v probíhající sezoně do Olomouce přijel?
„Bylo vidět, že jsou v herní pohodě a v laufu. Je to silný tým. Určitě to byl jeden z nejsilnějších týmů, který tady přijel.“
Trenéři promíchali formace a udělali dost změn. Jak se promítly do hry?
„Těch pohovorů a všeho už bylo dost. Jsme si vědomi toho, že výkony nejsou dobré. Trenéři nám chtěli dát nějaký impulz, popřeházeli sestavu, ale bohužel to nevyšlo. Asi to ani nebylo sestavou, ale celkovým přístupem. Takhle chvilku po zápase to nejsem schopný úplně zhodnotit, ale vím, že to dobré nebylo.“
Jak se teď probudit k nějakému zlepšení?
„Říkáme si to už delší dobu, že jak nás předtím zdobila bojovnost a týmová hra, to nám teď chybí. Týmy nás přečíslují. My jsme naopak roztahaní a nepomůžeme si. Taková naváznost a soudržnost tam teď není. Chyby k hokeji patří, dělají se a dělat se budou, jenže každá je vidět a my tím zadrbáváme jeden druhého.“
Pohled na tabulku vám teď na sebevědomí moc nepřidává, že?
„My musíme sledovat body, ne pořadí. Pokud budeme mít 65 bodů, můžeme si říct, že je to dobré. Bodů nám ale teď chybí strašně moc, a jestli jsme s nimi šestí, nebo dvanácti? To je ve výsledku jedno, my je prostě musíme získávat. Až na konci se uvidí, na co to bude stačit. Bodů máme málo, musíme přidat.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž