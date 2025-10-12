Předplatné

Ostuda na Faerských ostrovech a uražený Černý. Smířený Hašek a připravený Koubek?

Ostuda na Faerských ostrovech a uražený Černý. Smířený Hašek a připravený Koubek?
Václav Černý v utkání proti Faerským ostrovům
Václav Jemelka lituje zahozené šance proti Faerským ostrovům
Adam Karabec v utkání proti Faerským ostrovům
Václav Černý reagoval v televizním rozhovoru po prohře na Faerských ostrovech podrážděně
Pavel Šulc v akci proti Faerským ostrovům
Matěj Kovář během zápasu na Faerských ostrovech
Václav Černý reagoval v televizním rozhovoru po prohře na Faerských ostrovech podrážděně
Kvalifikace MS fotbal 2026
Čeští fotbaloví reprezentanti utrpěli v kvalfikaci na MS 2026 na Faerských ostrovech ostudnou porážku 1:2. „Po tomto zápase jsem definitivně přesvědčen, že reprezentace bude hledat nového trenéra,“ říká v Prvním dojmu přímo z Tórshavnu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.

  • Co nefungovalo v české hře?
  • Jak po zápase působili čeští hráči a realizační tým?
  • Lze akceptovat reakci Václava Černého?
  • A čím překvapili „poloprofíci“ z Faerských ostrovů?

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko651020:116
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar60062:200

