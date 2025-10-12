Ostuda na Faerských ostrovech a uražený Černý. Smířený Hašek a připravený Koubek?
Čeští fotbaloví reprezentanti utrpěli v kvalfikaci na MS 2026 na Faerských ostrovech ostudnou porážku 1:2. „Po tomto zápase jsem definitivně přesvědčen, že reprezentace bude hledat nového trenéra,“ říká v Prvním dojmu přímo z Tórshavnu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica.
- Co nefungovalo v české hře?
- Jak po zápase působili čeští hráči a realizační tým?
- Lze akceptovat reakci Václava Černého?
- A čím překvapili „poloprofíci“ z Faerských ostrovů?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0