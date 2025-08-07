Noví cizinci v extralize: bývalí hráči NHL, olympijský vítěz z Finska i esa ze Švýcarska
Eduards Tralmaks opustil extraligu jako její nejproduktivnější hráč, Peter Mueller ukončil kariéru kvůli zdravotním trablům po zisku titulu. Nejvyšší česká soutěž přesto znovu nabídne přehlídku zajímavých zahraničních hráčů. Přišli hokejisté s minulostí v NHL, produktivní esa ze Švýcarska a Finska i cizinci s velkým potenciálem. Koho ze zahraničních borců se vyplatí v nadcházející sezoně pozorně sledovat?
Mark Pysyk
- Klub: HC Sparta Praha
- Věk: 33 let
- Pozice: obránce
- Bilance v přípravě a CHL (Lize mistrů): 6 zápasů, 1+0
Nová defenzivní posila Pražanů má zkušeností na rozdávání. 11 sezon v NHL, dohromady přes pět stovek utkání v nejlepší lize světa. Pysyk se neztratil ani v první sezoně v Evropě, s finským týmem SaiPa došel až do finále. V přípravě za Spartu se hned uvedl gólem proti Litoměřicím, od té doby bodově mlčí. Produktivní hody od něj však v týmu nečekají. Měl by dodat jistotu do prvního obranného páru. I díky jeho defenzivní práci bude moci podporovat útok zavedený Jakub Krejčík.
Nová posila Sparty Mark Pysyk • Jakub Pláteník (HC Sparta Praha)
Devin Shore
- Klub: HC Sparta Praha
- Věk: 31 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě a CHL: 6 zápasů, 3+2
Druhá zámořská posila Sparty bude mít na bedrech fungování elitního útoku pražského klubu. Devin Shore po boku Michala Řepíka a Tomáše Hyky od startu přípravy doručil očekávanou produktivitu. Proti Liberci zazářil dvěma góly, v Lize mistrů proti Klagenfurtu přidal další dva zápisy do statistik. Zkušený centr bude chtít v extralize prodat, co se naučil během pěti set zápasů v NHL, a na starém kontinentu má zájem ukázat se v dobrém světle. Fanoušci od něj budou očekávat body.
Kanadský útočník Devin Shore ve Spartě nahrazuje Vladimíra Sobotku, je ale úplně jiný • ČTK / Kamaryt Michal
Niko Ojamäki
- Klub: Rytíři Kladno
- Věk: 30 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 5 zápasů, 2+1
Nebývalo zvykem, aby do Kladna chodili olympijští vítězové, mistři světa a vítězové finské ligy. Pod novým majitelem se ale časy mění a všemi třemi úspěchy se může chlubit Fin Niko Ojamäki. Dařilo se mu doma ve Finsku, v Rusku i ve Švýcarsku, produktivní by měl být i u Rytířů. V souhře s parťákem Danielem Audettem bude hlavním zakončovatelem, v přípravě se střelecky prosadil dvakrát. Právě na kanadsko-finském duu bude z velké části záviset, jestli bude kladenská sezona úspěšná, nebo ne.
Jakub Vrána stíhá finského útočníka Nika Ojamäkiho • ČTK / Šimánek Vít
Daniel Audette
- Klub: Rytíři Kladno
- Věk: 29 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 6 zápasů, 0+4
Druhá z elitních posil Kladna doplní kolegu z předchozích působišť jako kvalitní nahrávač. Dobré myšlenky předvedl fanouškům už v přípravě, za prvních šest zápasů bral čtyři asistence. Po působení v AHL si Daniel Audette vyzkoušel ligu ve Finsku, Rusku, Švédsku a Švýcarsku a všude se prosadil. Totéž od něj čekají Rytíři. Nevysokému útočníkovi zatím nejlépe sedla finská soutěž, kde skončil před čtyřmi roky jako druhý nejproduktivnější hráč. Místo v první lajně a čas na ledě má takřka jistý.
Kanaďan Daniel Audette, nová posila Kladna • Pavel Mazáč / Sport
Ville Petman
- Klub: HC Škoda Plzeň
- Věk: 25 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 4 zápasy, 0+0
V pětadvaceti letech má nejlepší roky kariéry před sebou, přesto patřil ve Finsku mezi nejvýraznější hráče. Ville Petman kývl na nabídku Plzně, na západ Čech přišel i s bráchou Mikkem, který mu dodá pohodu. V přípravě zatím ani jeden ze severského dua nebodoval, aklimatizace může trvat déle. Trenéři budou dost možná sázet na spolupráci sourozenců nebo na souhru s Dominikem Simonem. Právě s ním toho Ville odehrál v předsezonní fázi hodně. Teď bude potřeba přidat góly a asistence.
Ville Petman (vpravo) v šarvátce s karlovarským Ondřejem Beránkem během přípravného zápasu • ČTK / Chaloupka Miroslav
Carl Berglund
- Klub: BK Mladá Boleslav
- Věk: 25 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 5 zápasů, 1+1
Po sedmi sezonách za mořem se rozhodl pro změnu, farmu San Jose vyměnil za Mladou Boleslav. Bruslaři přivedli Carla Berglunda jako centra s velkým potenciálem, sezonu ale dost možná začne na křídle. Nahradit by mohl Petra Čajku nebo Julia Junttilu, v přípravě začal dvěma body v prvních pěti zápasech. Výkony nepříliš mluvného útočníka šly postupně nahoru. Hrát by mohl vedle nadějného Vojtěcha Hradce a Tomáše Mazury. Společně by vytvořili rychlou a nepříjemnou lajnu.
Mladou Boleslav posílí švédský útočník Carl Berglund • bkboleslav.cz
John Ludvig
- Klub: HC Dynamo Pardubice
- Věk: 25 let
- Pozice: obránce
- Bilance v přípravě: 2 zápasy, 1+0
V silně ofenzivních zadních řadách Dynama bude plnit roli obranného pilíře. Syn bývalého útočníka Jana Ludviga přichází do extraligy se 41 odehranými zápasy v NHL, do našlapaných Pardubic přinese důraz a respekt mezi soupeři. Za mořem v AHL a NHL zapsal 19 bitek, bez rukavic se do sebe pustil třeba s Matthewem Kniesem nebo s Markem Kastelicem. Část přípravy vynechal kvůli zdravotním problémům, ale hned ve druhém zápase dal gól. Pro Dynamo a jeho hvězdy bude důležitou postavou.
Česko-kanadský obránce John Ludvig už se zapojil do přípravy Pardubic • Michal Beránek / Sport
Axel Holmström
- Klub: HC Verva Litvínov
- Věk: 29 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 5 zápasů, 3+0
Přichází s jasným úkolem – doplnit v útočném snažení elitní duo bratrů Kašových. Axel Holmström se od úvodu přípravy v Litvínově profiluje jako kanonýr, gólově se prosadil proti Kladnu a dvakrát proti Karlových Varům. Střelecký apetit potvrzoval i v předchozích sezonách. Maximem je dvacet zásahů z předminulé sezony, naposledy si pohoršil jen o tři přesné zásahy. Vítěz AHL ze sezony 2016/17 nejspíš utvoří lajnu s Finem Markusem Hännikäinenem, doplnit by je mohl Theodor Pištěk.
Haralds Egle
- Klub: HC Energie Karlovy Vary
- Věk: 29 let
- Pozice: útočník
- Bilance v přípravě: 6 zápasů, 1+1
Na západě Čech měl utvořit úderné duo s kamarádem a krajanem Eduardsem Tralmaksem. Jenže bývalý kladenský útočník zamířil za oceán a Haralds Egle bude muset vyrobit nové vazby. Příprava nasvědčovala tomu, že lotyšský útočník zakotví ve třetí lajně spolu s Robinem Sapouškem a Jakubem Minárikem. Účastník posledního mistrovství světa strávil poslední dvě sezony na Slovensku, teď by se rád prosadil v české extralize a navázal na 39 bodů z premiérového ročníku v Liptovském Mikuláši.
Haralds Egle se už připravuje na ledě Karlových Varů • Profimedia.cz
Trevor Cosgrove
- Klub: HC Olomouc
- Věk: 28 let
- Pozice: obránce
- Bilance v přípravě: 5 zápasů, 3+0
Do kádru posledního extraligového účastníka baráže přicházel bez zářnější minulosti. V AHL sehrál jen 14 duelů, častěji nastupoval až v nižší ECHL a naposledy ozkoušel druhou nejvyšší soutěž ve Švédsku. Přípravu za Olomouc ale odstartoval Trevor Cosgrove ve velkém stylu. Za prvních pět zápasů dal tři góly, z extraligových soupeřů se trefil do sítě Třince. Střelecký potenciál potvrdil během posledního roku v ECHL, kdy za 59 zápasů nasbíral 12 nastřílených branek. Jinak platil spíše za nahrávače.
Trevor Cosgrove v dresu Bridgeport Islanders • Bridgeport Islanders