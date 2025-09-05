Zbořil o podpisu s Dynamem: Nelituju toho, přišla mi životní smlouva. Vítkovice si chválí
Až se ve dvanáctém extraligovém kole poprvé ukáže v Pardubicích, určitě bude mít zvýšenou motivaci. Mančaftu, s nímž podepsal lukrativní pětiletou smlouvu, a který se s ním po jediné sezoně rozloučil, by rád ukázal, že udělal chybu. Za štací na východě Čech teď obránce Jakub Zbořil píše tlustou čáru, novou výzvu má před sebou v Ostravě.
Když v říjnu minulého roku Jakub Zbořil podškrábl s Pardubicemi pětiletý kontrakt, sportovní ředitel Východočechů Petr Sýkora ho přivítal slovy: „Výrazně posílíme obranné řady. Kuba byl na našem seznamu potenciálních posil dlouho. Víme, co nám může nabídnout, a věříme, že k nám perfektně zapadne. Je to inteligentní hráč s dobrým charakterem. Těším se na spolupráci.“
Zbořil dal v uplynulé sezoně Pardubicím přednost navzdory tomu, že o jeho služby měla enormní zájem i mateřská Kometa. Spolu s jejím áčkem si šel dokonce i obhlédnout výstavbu nové arény. Velký návrat byl na spadnutí, jenže nakonec se neuskutečnil. V boji o osmadvacetiletého beka zvítězilo Dynamo. „Nelituju toho, protože mi přišla životní smlouva, kterou jsem si mohl zařídit budoucnost. Myslím si, že by ji každý sportovec vzal. Nas*al jsem si sám na hlavu. Musím za tím udělat tlustou čáru a jít dál,“ hlásil bývalý hráč Bostonu.
S Pardubicemi se nakonec loučil po jediné sezoně, v níž zapsal třicet zápasů v základní části a dalších šestnáct v play off. Zhruba čtrnáct dnů poté, co došlo k oficiálnímu rozvázání kontraktu, si účastník světového šampionátu 2023 plácl s Vítkovicemi. Deadline pro rozhodnutí si nechal na polovinu srpna, mezitím byly ve hře i nabídky ze zahraničí.
V Ostravě se nyní potkává s úspěšným koučem Václavem Varaďou. „Spolupráce je super,“ pochvaloval si Zbořil, jenž stojí na počátku éry, která by měla modrobílý klub pozvednout. Když ne okamžitě, tak postupně určitě.
„Myslím si, že šatna je tady suprová. U každého přípravného zápasu jsme na ledě viděli zlepšení. Moc dobře si to sedá a taky jsme pošetřili hodně střelného prachu do sezony. Já jsem toho pošetřil taky hodně,“ zasmála se vítkovická posila. „Už se nemůžu dočkat, až sezona začne natvrdo. V přípravě jsem si musel na ledě trošku zvykat, kde skočit můžu a kde naopak nesmím. Myslím si, že tak nějak jsem si zvyknul a bude to jen lepší.“
Že bude Zbořil pro Vítkovice přínosem, naznačila už středeční generálka v Olomouci. Byť v ní Ridera nakonec padla 1:2 v prodloužení, Zbořil hýřil klidem i rozvahou. Přesně tohle budou od něj Ostravští potřebovat. „Musím se vypořádat s tím, co o mně bylo a nebylo řečeno. Od pana Varadi mám tady nový začátek. Musím se jenom pochlapit a jít do toho,“ řekl jasně.
Ve Vítkovicích se mimo jiné potkává se Samuelem Kňažkem, s nímž v průběhu sezony 2023/24 působil v Clevelandu, farmě Columbusu Blue Jackets. Co si se staronovým parťákem řekl, když se s ním po delším čase znovu potkal? „To nemůžu říct do kamery,“ culil se. „Něco málo tam vždycky proběhne, ale tolik se o tom nebavíme. Je to minulost, máme tady nový tým a super partu. Bavíme se všichni a tak to má být,“ dodal Zbořil.