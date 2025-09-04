Předplatné

ZIMÁK: Obavy o Červenku. Extraliga od 1. do 14. místa, jak to celé tipujeme a proč?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Obavy o Červenku. Extraliga od 1. do 14. místa, jak to celé tipujeme a proč?
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Sparta čeká na titul už dlouhých 18 let, dočká se v této sezoně?
Robert Kousal a Jan Košťálek slaví gól Pardubic
Hradecký trenér Tomáš Martinec na tiskové konferenci před startem Tipsport extraligy
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Hokejová Sparta představila dresy na novou sezonu
14
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Blíží se to, blíží… Už v úterý vystartuje hokejová extraliga a podcast ZIMÁK si pro vás nachystal detailního průvodce, jenž v plné prémiové palbě obnáší dvouhodinovou debatu nad celým čtrnáctičlenným pelotonem. Zimák s experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem jde s kůží na trh a otipoval umístění všech týmů, jeden po druhém rozebral a usadil na jednotlivé fleky. Začali jsme odspodu a postupně dokráčeli až k vrcholu. A samozřejmě, že nebyla nouze o protichůdné názory a pohledy na věc. Další téma? Roman Červenka, jenž po pouhých třech střídáních opustil plochu při středeční generálce Dynama na ledě Mladé Boleslavi. Zdraví je stále proti, lídr Východočechů a mistr světa z Prahy laboruje delší dobu se zády, prognózy nejsou vůbec zřejmé a známé.

  • Kdy se mazák vrátí?
  • A jak zdravotní stav ovlivní jeho možnou nominaci na únorovou olympiádu?

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na webu iSport.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů