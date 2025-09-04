ZIMÁK: Obavy o Červenku. Extraliga od 1. do 14. místa, jak to celé tipujeme a proč?
Blíží se to, blíží… Už v úterý vystartuje hokejová extraliga a podcast ZIMÁK si pro vás nachystal detailního průvodce, jenž v plné prémiové palbě obnáší dvouhodinovou debatu nad celým čtrnáctičlenným pelotonem. Zimák s experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem jde s kůží na trh a otipoval umístění všech týmů, jeden po druhém rozebral a usadil na jednotlivé fleky. Začali jsme odspodu a postupně dokráčeli až k vrcholu. A samozřejmě, že nebyla nouze o protichůdné názory a pohledy na věc. Další téma? Roman Červenka, jenž po pouhých třech střídáních opustil plochu při středeční generálce Dynama na ledě Mladé Boleslavi. Zdraví je stále proti, lídr Východočechů a mistr světa z Prahy laboruje delší dobu se zády, prognózy nejsou vůbec zřejmé a známé.
- Kdy se mazák vrátí?
- A jak zdravotní stav ovlivní jeho možnou nominaci na únorovou olympiádu?
