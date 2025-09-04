Asistence a... konec. Červenka naskočil poprvé v přípravě. Po třech střídáních odstoupil
Poslední zápas odehrál v květnu ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Švédsku. Vinou zdravotních trablů pak Roman Červenka přišel o přípravu Pardubic, v dresy Dynama se poprvé ukázal až ve středu v Mladé Boleslavi (5:2). Už ve třetí minutě asistoval u gólu Lukáše Sedláka, ale po pouhých třech střídáních ze hry odstoupil. „Zkrátka se necítil tak, aby mohl utkání na sto procent dohrát. Co je příčinou a jaký je stav, určí až lékaři,“ nechtěl být konkrétní asistent trenéra Karel Mlejnek.
Na ledě byl znát od prvního vhazování. Reprezentační kapitán Roman Červenka naskočil do přípravy Dynama poprvé v předposledním utkání před startem extraligy. Dosud řešil problémy se zády, před prvním kolem chtěl nasát zápasové tempo a sehrát se v první lajně s Lukášem Sedlákem a Janem Mandátem.
Zprvu vycházelo všechno podle plánu. Už při druhém pobytu na ledě Červenka od zadního mantinelu vrátil puk na modrou na Tomáše Dvořáka a Sedlák po jeho nahrávce otevřel skóre. Devětatřicetiletý matador se už pak ale objevil ve hře jen jednou. Naskočil do ponechané výhody, jenže po návratu na lavičku měl jasno. Dál to nepůjde.
„Přesně ještě nevíme, o co šlo. Počkáme na vyjádření lékařů, pak budeme moudřejší. Věřím, že bude v pořádku,“ komentoval situaci okolo lídra týmu pardubický asistent Mlejnek.
Souhra bez Červenky drhne
Červenka má po předčasném konci přesně týden na to, aby se dal dohromady. Dynamo rozehraje extraligu ve středu v derby proti Hradci Králové. Absence dvojnásobného mistra světa by byla znát, Červenkovu chemii se Sedlákem jen tak někdo nenahradí. V Boleslavi se o to ve zbytku zápasu pokoušeli Jakub Lauko a Robert Kousal, ale souhra už nebyla taková.
„Liga se blíží a nejsme jediný tým, který tohle trápí na konci přípravy. Za dvacet dní absovluje každý deset zápasů a hráči se do toho velmi rychle dostanou,“ nepřeceňoval Mlejnek možnou indispozici tahouna.
„Nerad bych spekuloval. Nakonec to může vyplynout tak, že ve čtvrtek bude trénovat a bude na ledě. Nechal bych to opravdu na doktorech,“ zůstal neoblomný asistent Filipa Pešána.
Podobně optimistický pohlížel k Červenkově problému i obránce Peter Čerešňák. „Nevím, co konkrétně tam bylo. Ale věřím, že za týden bude fit,“ prohlásil autor rozhodující branky středečního duelu.
Právě Čerešňák se zbytkem obrany mohl trenérům i fanouškům dodat spokojenost. Dynamo kralovalo v přesilové hře, po střelách beků ze speciálních týmů zapsalo tři přesné zásahy. Čerešňák a Miguel Tourigny se trefili přímo, ránu Daniela Gazdy ještě tečoval Jiří Smejkal. Pardubice potvrdily i v reálu extrémní ofenzivní sílu, kterou mají na papíře.
Článek pokračuje pod infografikou
„Je pozitivní, že jsme využili přesilovky, nechci to samozřejmě zakřiknout. Trénujeme je, věnujeme se jim,, takže věřím, že nám to tak půjde i dál. Když se otevře příležitost jít do brány, je potřeba toho využít. Čím jednodušeji to zahrajeme, tím méně je prostoru na chybu, že nám to někde skočí,“ popisoval slovenský bek.
Prostor dostal ve druhém přesilovkovém komandu, kde měl k ruce Lauka, Smejkala, Kousala a Gazdu. Druhý bek ale plnil spíše roli levého křídla, odkud měl jako pravák pálit z první na branku. Variantu se dvěma zadáky hrálo Dynamo i s druhou pěticí. Sedláka, Tourignyho, Vladimíra Sobotku a Jana Košťálka doplnil Tomáš Urban. Mladý útočník dostal šanci právě namísto zraněného Červenky.
V Pardubicích teď musí doufat, že se jejich elitní útočník dá co nejdříve do pořádku. Dynamo ve čtvrtek odehraje generálku proti klubovému béčku, pak už bude směřovat všechny tréninky ke startu soutěže. Na něj se budou chtít svěřenci kouče Pešána naladit další výhrou. „Tyhle dva back to back zápasy bereme jako generálku. Budeme chtít hrát v ten den v co nejlepší sestavě. Chceme to pojmout jako velmi dobré a herně rozvíjející utkání těsně před ligou,“ uvedl k poslednímu přípravnému zápasu Mlejnek.