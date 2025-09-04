Do sezony s novým kapitánem. Varaďa: Stavíme a budujeme tým. Jak hodnotí příchody?
Po náročné sezoně, v níž se na poslední chvíli vyhnuli barážovým starostem, si pořádně mákli. Ostatně pod koučem Václavem Varaďou to ani jinak nejde. Devětačtyřicetiletý trenér vstupuje do své první vítkovické sezony, při které má mužstvo v rukou už od letní přípravy. Do kádru navíc pořádně říznul, devět hráčů přišlo, dalších čtrnáct odešlo. „Byly to nevyhnutelné odchody, rozhodli jsme se jít jiným směrem,“ komentoval Varaďa.
Ve Vítkovicích jste i sportovním manažerem. Měl jste při nákupech volnou ruku od majitele Aleše Pavlíka?
„Samozřejmě jsem měl jasně dané mantinely, ve kterých se v rámci rozpočtu můžu pohybovat a taky jsem měl od pana majitele Pavlíka plnou podporu ve výběru hráčů. Ti, kteří sem přicházejí, byli podrobeni výběrem. My ale věříme, že jsme se rozhodli správně. Spoustě hráčům u nás skončila smlouva a my jsme se rozhodli jim ji neprodlužovat a jít jiným směrem. Také k nám přišlo hodně nových hráčů a mladších kluků, kteří na svou příležitost čekali. Věříme, že z nich uděláme takové obroušené diamanty. Snad nám to svými výkony vrátí.“
Tušil jste už v průběhu sezony, že tak razantní přestavba nastat musí?
„Přišel jsem někdy v půlce ledna, s hrozbou baráže a také velkým deficitem bodů na předposlední místo. Museli jsme pracovat s kádrem, který tady byl, navíc malinko jsme ho oživili s příchodem Dominika Hrachoviny, Martina Hanzla a Joa Leahyho. Tušili jsme, že to nakonec stejně uhrajeme. I z trenérské pozice bylo skvělé sledovat, jak hráči fungují a ukazují charaktery, když se nedaří. Zpočátku nám to nešlo, před naším příchodem tady byla dlouhá krize, ale potom jsme se nastartovali a bylo těžké nás porazit. Tohle bychom si chtěli přenést do nové sezony.“
Jdete do ní s daleko čistší hlavou, než když jste do Vítkovic přicházel?
„Ano, ale musím říct, že mě to jako trenéra posílilo. Věřil jsem, že to zvládneme, ostatní týmy pod sebe stáhneme a uhrajeme to. Byl by risk přivést hráče, kteří by nenasbírali patnáct zápasů a v baráži by pak nemohli hrát.“
Jak náročné pro vás bylo získat obránce Jakuba Zbořila a Samuela Kňažka?
„Jsou to hráči reprezentačního kalibru, takže cítíme, že jsme do toho sáhli dobře. Uvidí se na ledě. Můžeme si říkat, že na papíře to vypadá dobře, ale rozhoduje se stejně na ledě. Musím říct, že není jednoduché je přivést. Situaci na trhu jsme vnímali a věděli jsme, že jsou větší možnosti ohledně angažování hráčů z ciziny. O těch klucích jsme byli přesvědčeni, skautovali jsme je dlouho a osobně je znám. Ve finále to hrálo velkou roli, že jsme se dohodli.“
Novým vítkovickým kapitánem bude Marek Hrivík, který do týmu přišel teprve nedávno. Proč jste se pro něj rozhodli?
„Vnímám ho jako velkého lídra a zkušeného hráče. Je to kluk, který je obouchaný kvalitními evropskými soutěžemi. Cítím z něj, že ostatním pomůže. Chtěl bych ale zároveň říct, že kluci, kterým jsme tým svěřili v posledních dvou měsících minulé sezony, odvedli skvělou práci. Společně s Alešem Krátoškou jsme cítili, že nějaký zásah udělat musíme, a proto jsme změnili kapitána. Malinko jsme tím otočili momentum v šatně. Zastávám ale názor, že kapitána by si měla zvolit kabina, takže čistě to bylo na hráčích. My jsme se jako trenéři k tomu taky vyjádřili, ale volba kapitána není jen o tom, kdo bude mít písmeno, ale také o tom, jak budeme tahat za jeden provaz. Věřím, že lídrů, kteří se budou projevovat, máme víc, ať už na dresu písmeno mají nebo nemají.“
S jakými cíli do sezony půjdete?
„Upřímně vám řeknu, že rádi bychom vyhráli každý zápas. Věřím, že to takhle mají i kluci, kteří jsou v šatně. My se budeme snažit hrát hokej, který baví naše fanoušky a nebaví naše soupeře. Ve sportu hraje roli spousta věcí. Přicházejí zranění, výkyvy výkonů, pokles i nárůst formy... Budeme rádi, když se nám zranění budou vyhýbat, budeme hrát dobrý hokej a budeme dávat góly. Je to ale dlouhý proces. Pro některé to bude první sezona v dospělém hokeji. Cítíme, že stavíme tým, budujeme tým a my jsme tým. Přáli bychom si být v pohodě. Nemyslím tím hrát na pohodu, ale být v pohodě. Vždycky tomu dáme maximum a snad půjde štěstí na naši stranu.“