Lotyši jsou HIT extraligy: platem jako průměrní Češi, jména dál přibývají. Co je láká?
Směr, který se stal v poslední dekádě žhavým trendem. Cesta, co manažerům z extraligy sedí. Toužíte po levném importu? Zalovte v Lotyšsku. Z malé země v Pobaltí míří do Česka od osamostatnění nejvíc hráčů po Slovensku (386), Kanadě (143), dříve Rusku (67), také Finsku (57) a USA (51). Celkově soutěží aspoň krátce prošlo 47 Lotyšů, což je vzhledem k počtu aktivních hokejistů, jimiž země disponuje, unikát. Letos je jich deset. Proč mají popularitu? A co je na lize láká?
Když se zeptáte generálního manažera hradeckého Mountfieldu Aleše Kmoníčka, má jasno. Lotyšská síla je v poměru k obdobně nadaným českým hráčům dostupnější, v mnoha případech spolehlivější. Cizinci původem ze severovýchodu Evropy mají v sobě zakořeněnou pracovitost i pokoru, do extraligy odchází bojovat za svou lepší, nejen hokejovou budoucnost.
„Finančně se pohybují na úrovni průměru českého hráče, tudíž jsou pro nás zajímaví. Je tu navíc dost Lotyšů, kteří už nespadají do statusu cizince, díky čemuž nezatěžují kvótu pro zahraniční hráče,“ podal pádné argumenty boss klubu zpod Bílé věže, který za posledních devět let přivítal šest takových posil.