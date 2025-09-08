Boleslav řešila malér v brankovišti: Mokry OUT, záskok obstará Fin na měsíc
Jen pár dní před začátkem sezony se Bruslaři ocitli v potížích. Zranila se jim brankářská dvojka Vojtěch Mokry a sportovní ředitel Tomáš Vlasák musel rychle shánět náhradu. „Bylo to poslední cvičení na tréninku a stěžoval si na bolest ve spodní části těla. Vyšetření ukázalo, že to bude na několik týdnů,“ uvedl na konto zraněného gólmana. Čtyřtýdenní záskok obstará finský gólman Niclas Westerholm.
Přišel, aby ulehčil jedničce Dominiku Furchovi. Zkušený gólman zažil fantastickou sezonu, v základní části naskočil do 40 zápasů. Z velké porce mu měl letos ulevit talent Vojtěch Mokry. V přípravě odchytal pět z devíti zápasů a chystal se na extraligovou první sezonu. Plány ale narušilo zranění z tréninku. „Je to otázka tří nebo čtyř týdnů,“ prozradil k absenci hlavní trenér Richard Král.
Ve středočeském klubu rychle odstartovala mise „hledáme dvojku“. „Pátek a víkend byl hektický, to jsem byl na telefonu furt. Jsem rád, že jsme to nějakým způsobem vyřešili,“ oddechl si Vlasák.
Náhradu našel ve Finsku, kde se dohodl s Niclasem Westerholmem (28). Do středočeského klubu přichází zatím na měsíc. „Měli jsme víc možností. Byli tam i nějací Kanaďani a Američani. Niclas je z Finska, sedl na letadlo a byl tady druhý den. To pro nás taky bylo důležité. Nějaké zkušenosti má, důležité bylo taky, že mu nevadila smlouva jen na měsíc. Říkal, že se o to chce poprat a ukázat se. To pro nás bylo velké plus,“ vysvětlil Vlasák angažování Seveřana.
Poslední dvě sezony strávil Westerholm v Kärpätu, dříve hrál za tým SaiPa a na dva zápasy se podíval i do finské reprezentace. „Tuhle roli by měl zvládnout. Ze začátku to asi bude těžké, když neměl zápasy, ale věřím, že se do toho rychle dostane a pomůže nám,“ věřil Vlasák.
Pro Mladou Boleslav bylo klíčové najít druhého brankáře kvůli hodně ostrému startu soutěže. Jen během září odehrají Bruslaři stejně jako zbytek extraligy deset zápasů. „Není možné, aby Furchíno odchytal dvanáct zápasů v kuse. Zhruba pětasedmdesát procent odchytá, o zbytek se podělí,“ nastínil plán hlavní trenér.
Bruslaři rozehrají sezonu ve středu na ledě Kladna. Kromě Mokryho budou možná postrádat i další hráče ze základní sestavy. „Úplně kompletní určitě nebudeme. Jsou tam jeden, dva hráči, kteří jsou na vážkách,“ prozradil Král.
V posledních zápasech přípravy postrádal důležité útočníky Dávida Grígera a Dominika Lakatoše. Oba by ale na první kolo nové sezony měli být připraveni. „Pokud všechno bude, jak je, Dominik ve středu hrát bude,“ potvrdil kouč.
Případné absence bude v tuto chvíli řešit z vlastních zdrojů, pro start extraligy hlásí Bruslaři kompletní kádr. „Věříme, že se nám zranění budou vyhýbat. Ale je to sport, musíme počítat se vším. Momentálně je tým zavřený, ale když se něco stane, budeme reagovat,“ ujistil Vlasák.