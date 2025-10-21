Z mateřské na olympiádu? Adamczyková: Myslela jsem, že po založení rodiny skončím, ale...
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se po mateřské přestávce vrací na svahy. Dvaatřicetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa to potvrdila na úterní tiskové konferenci. Pokusí se také kvalifikovat na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Trojnásobná vítězka Světového poháru přerušila kvůli těhotenství kariéru vloni v červnu. Na konci roku porodila syna Kryštofa. Jejím manželem je herec Marek Adamczyk. Letos bronzová olympijská medailistka z Pchjongčchangu 2018 absolvovala s národním týmem přípravu a cítila se během ní dobře.
„Vždycky jsem si myslela, že jak založím rodinu, tak se už vrcholovému sportu věnovat nebudu. Ale jelikož je náš sport dobrý a zábavný, tak proto mi to chybělo. Pro mě je důležité, aby rodina a Kryštof byli v pohodě a tím mým závoděním netrpěli,“ řekla Adamczyková.
Syna to na soustředění baví víc než doma
„Podzim probíhá dobře. Mám to otevřené v tom, že se o tom všem doma s Markem bavíme. Jedno soustředění jsem měla v Holandsku. Sama, kdy jsem se rozjezdila v hale, a teď jsem byla na druhém soustředění, což bylo super. Kryštof vypadal, že ho to tam baví víc než doma. Je to takový společenský týpek,“ uvedla Adamczyková.
Úspěšná snowboardistka, za svobodna Samková, byla v posledních letech s Ester Ledeckou největší českou hvězdou zimních sportů. Domácí anketu Král bílé stopy vyhrála čtyřikrát.
„Cítím se dobře. Myslím, že to ježdění bylo dobré, a i fyzicky se cítím dobře. Nejsem ještě připravená na olympiádu, protože kvalifikace probíhá od minulé sezony. Uvidíme, jak to půjde. Ale vracím se, protože z toho mám radost,“ doplnila Adamczyková.