Dobeš u výhry, překonal ho Kulich. Radoval se i Vladař, asistence Klapky a Hertla
Brankář Jakub Dobeš 30 zákroky pomohl Montrealu k výhře 4:2 nad Buffalem a v aktuální sezoně NHL ještě nepoznal pocit porážky. První ze dvou gólů Sabres dal útočník Jiří Kulich, jenž se prosadil podruhé v sezoně. Z výhry se v pondělním programu radoval také brankář Daniel Vladař, jenž pomohl Philadelphii k vítězství 5:2 nad Seattlem 21 zákroky. Asistence Adama Klapky nestačila Calgary k zisku bodů nad Winnipegem, za které se poprvé trefil Jonathan Toews.
Dobeš v sezoně naskočil do třetího zápasu a potřetí dovedl Canadiens k vítězství. Proti Buffalu potvrdil výbornou formu, opět neinkasoval více než dvě branky a zápas zakončil s úspěšností 93,8 procenta.
Po úvodních třech zápasech Dobeš drží skvělá čísla. S průměrem 1,64 inkasovaného gólu na zápas je v úvodu sezony třetím nejlepším gólmanem ligy, s úspěšností zákroků sahající k 94 procentům je čtvrtý, ale mezi gólmany, kteří odchytali alespoň tři zápasy, kouká na záda pouze Igoru Šesťorkinovi z New York Rangers.
Podle pokročilé statistiky vyjadřující, kolik gólů brankář chytil nad očekávání, je Dobeš na čísle 5,6, což ho v ligovém srovnání řadí na šesté místo. Pohledem čísel je na tom zatím výrazně lépe než týmová jednička Sam Montembeault.
„Dobby byl znovu skvělý. Ve druhé třetině jsme ho několikrát nechali na holičkách, ale podržel nás a svým výkonem znovu nakopl. Jsem rád, že jsme pro něj vybojovali vítězství,“ chválil českého brankáře útočník Jake Evans.
Právě ve druhé třetině Dobeš inkasoval gól z hole krajana Kulicha. Český centr se prosadil šikovnou bekhendovou střelou nad beton a srovnal na 1:1. „V první třetině nás přehráli, ale dokázali jsme se dostat zpět do zápasu a vyrovnali jsme. Bohužel jsme utkání nedovedli k vítězství,“ řekl český útočník, jenž neprožívá úplně vydařený začátek sezony.
Kulich se vrátil do elitní formace Sabres, podruhé v sezoně na ledě strávil přes 18 minut a poprvé zažil, jaké to je překonat gólmana soupeře. Dosud jediný gól dal do prázdné branky v závěru zápasu s Ottawou.
Klapka a Hertl bodovali
Svou bodovou sérii v pondělním programu protáhl Tomáš Hertl, jenž asistencí pomohl Vegas k výhře nad dosud stoprocentní Carolinou a vylepšil si bilanci na tři góly a čtyři asistence.
V pondělním programu NHL bodoval také útočník Adam Klapka, jenž se podílel na jediném gólu Calgary v duelu s Winnipegem. Trápící se Flames doma prohráli 1:2 a čekání na výhru protáhli už na šest zápasů.
Vítězství Jets vystřelili Jonathan Toews a Mark Scheifele. Toews se z gólu radoval prvně od svého návratu po vleklých zdravotních problémech. V NHL se bývalý kapitán Chicaga prosadil poprvé od 14. dubna 2023.
Vydařený vstup do sezony na rozdíl od svých bývalých spoluhráčů prožívá brankář Vladař. Pražský rodák, který v létě vyměnil Calgary za Philadelphii, naskočil v novém působišti do čtvrtého zápasu a vychytal třetí výhru.
I v duelu proti Seattlu udržel úspěšnost nad 90 procenty a stejně jako Dobeš patří k nejlepším gólmanům ligy. S úspěšností 92,9 procenta uzavírá elitní desítku a s průměrem 1,74 je dokonce čtvrtým nejlepším brankářem v NHL.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|6
|10
|16
|7
|7
|2.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|3.
|Dylan Larkin
Detroit
|5
|6
|11
|6
|9
|4.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|7
|3
|10
|6
|5
|5.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|4
|10
|6
|10
|6.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|5
|5
|10
|7
|-4
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|4
|6
|10
|6
|10
|8.
|Matt Boldy
Minnesota
|4
|6
|10
|7
|-1
|9.
|Mitchell Marner
Vegas
|2
|8
|10
|7
|9
|10.
|Seth Jarvis
Carolina
|6
|3
|9
|6
|3