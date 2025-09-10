Předplatné

ONLINE: Pardubice rozjíždí sezonu v derby, mistr hostí Litvínov. Kladno proti Boleslavi

Robert Kousal a Jan Košťálek slaví gól Pardubic
Robert Kousal a Jan Košťálek slaví gól PardubicZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Marcel Barinka v dresu Rytířů Kladno
Lukáš Sedlák během přípravného utkání
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.444.96.09Detail
LIVE
--Tipsport1.924.33.25Detail
LIVE
--Tipsport1.554.595.02Detail
LIVE
--Tipsport2.354.252.5Detail
LIVE
--Tipsport2.364.192.51Detail
LIVE
--Tipsport1.654.64.22Detail

