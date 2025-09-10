ONLINE: Pardubice rozjíždí sezonu v derby, mistr hostí Litvínov. Kladno proti Boleslavi
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.