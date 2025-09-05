Nové dresy v extralize: odvážné Vary, tygří proměna či ledová Kometa. Táhne jednoduchost
Hokejová Tipsport extraliga je zpátky! Po představení nových posil a očekáváních po letní přípravě fanoušky jednotlivých klubů nepochybně zajímá, v čem budou jejich hráči v sezoně 2025/26 nastupovat. Čím dál víc klubů při vytváření sad pro další ročník volí co možná největší jednoduchost. V Liberci si pro změnu musí zvykat na novou týmovou identitu. V článku iSportu se podívejte na přehled trikotů účastníků české nejvyšší soutěže. Sport Magazín k startu extraligy objednávejte ZDE>>>
Olomouc
Kladno
Příchod nového většinového majitele nepřinesl drastické úpravy. Rytíři u nepříliš změněných dresů dál spoléhají na elegantní jednoduchost, kterou vyzdvihuje hlavně modrý dres a barevně sladění partneři. Ve tmavší sadě ale budou pro novou sezonu hrát venku. Bílé variantě od nynějška patří domácí hřiště. Příjemnou novinkou jsou zvýrazněné jmenovky hráčů.
Vítkovice
U dresů, které nosí Ostravané, se téměř nic nezměnilo. Vítkovice pro nadcházející sezonu ponechaly trikoty, které si ve velkém oblíbili fanoušci v předchozím ročníku. Novinkou se stala čísla na rukávech. Drobnými úpravami prošla pouze bílá sada, jejíž šedé segmenty byly zesvětleny pro větší čistotu.
Liberec
Bílí Tygři vstupují do nové éry. Blížící se ročník odstartují po změně klubové identity, která se výrazně dotkla loga a přirozeně i dresů. Na tmavomodré i bílé sadě nechybí velká hlava zmodernizovaného bílého tygra i motivy drápů na rukávech a límci. Čísla a jmenovky na zadní straně mají nový font. Čistotě dresů pomáhá, že se značky partnerů barevně sjednotily.
Plzeň
Klubové barvy i tradičně dominantní generální partner. Na západě Čech se pro novou sezonu rozhodli pro čistější sady dresů, na kterých se loga sponzorů barevně sjednotila. Bílá varianta, která bude nově pro Indiány domácí, má šedé rukávy a pruhovaný vzor po stranách těla. Venkovní trikoty jsou identické, jen bílou barvu střídá tmavě modrá a šedou nahrazuje světle modrá.
Litvínov
Sázka na tradiční žluto-černou kombinaci pokračuje. Litvínov se pro domácí zápasy vrací ke světlejší sadě dresu, jehož žlutá barva má nově teplejší odstín. S černými trikoty bude Verva nastupovat venku. Obě varianty mají na dolním lemu logo připomínající výročí 80 let od založení hokejového klubu. Největší prostor dostává na úkor klubového symbolu opět generální partner Orlen, u kterého už je ale jasné, že to bude naposledy.
Třinec
České Budějovice
Mladá Boleslav
Karlovy Vary
Týmu z lázeňského města rozhodně nejde upřít odvaha. Energie se do klubové identity rozhodla ve velkém zasadit na Česko poměrně netradiční tyrkysovou barvu, která především zdobí venkovní dres. V Karlových Varech se dál bude hrát v černé sadě, na které Západočeši tyrkysově sladili partnery i logo klubu. Výsledkem je v obou případech jednoduchý a elegantní trikot.
Mountfield HK
V Hradci Králové chtějí během výroční sezony navázat na úspěch z minulého ročníku. Černé a bílé dresy zůstávají v moderním pojetí, který ovšem doplňují prvky odkazující na sto let trvající existenci hradeckého hokeje. Nejvýraznější je vyobrazení soutoku řek Labe a Orlice nad spodním lemem. Na ramenou jsou navíc ukryté názvy klubů, které ve východočeském městě působily.
Sparta
U Pražanů nedochází k příliš velkým změnám. Rudé a bílé dresy pro novou sezonu se náramně podobají sadám, které svým způsobem spustily revoluci, když drtivou většinu log partnerů sjednotily do stejné barvy. Novinkou na jednoduchých a čistých trikotech jsou čísla na rukávech a klubový motiv s odkazem na městské části Prahy, který zdobí lem.
Pardubice
Východočeši se rozhodli pro změnu. Oproti minulé sezoně budou domácí zápasy hrát v červené sadě, na které i nyní nechybí loga sponzorů. Tentokrát jsou ovšem sladěna do bílé barvy. Že by se Dynamo „konečně“ trefilo a ve větším potěšilo fanoušky? Na sociálních sítích si červený trikot v kombinaci s modrým pruhem na ramenou a rukávech pochvalují. Nicméně to samé se nedá říct o venkovních dresech, na kterých se klubový symbol jako v předchozích ročnících ztrácí mezi partnery.
Kometa Brno
Úřadující mistr pojal představení dresů do startující sezony ve velkém stylu a doslova ledovým klidem. Kometa totiž fanouškům alespoň tmavší sadu ukázala ještě před oficiálním, když 14 kusů zmrazila do ledových kostek a rozmístila po Brně. Motivy ledu mají obě varianty, příznivci obhájců titulu si ovšem nejvíc pochvalují tmavě modrý trikot.