ONLINE: Litvínov - Vítkovice 0:3. Kometa vynulovala Spartu, Kladno slaví první výhru
Tipsport extraliga se rozjíždí, v neděli se hraje kompletní 3. kolo. Úřadující mistři z Komety zůstávají nadále stoprocentní, když na domácím ledě dokázali porazit Spartu 2:0. Pardubice dokázaly porazit Mladou Boleslav 4:1. První výhru v sezoně slaví Kladno, které zdolalo Mountfield HK (4:2). Stejným výsledkem uspěla Olomouc na ledě Karlových Varů a také Třinec na domácím ledě proti Liberci, Plzeň pak doma nestačila na Motor České Budějovice 1:4. Dohrává se ještě duel Litvínov - Vítkovice, ONLINE přenos sledujte na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Kometa - Sparta 2:0
Úřadující mistři jsou nadále stoprocentní. Po výhrách nad Litvínovem a v Mladé Boleslavi dokázala Kometa uspět také v repríze jarního semifinále proti Spartě. Vítězný gól zařídil Libor Zábranský, v oslabení se prosadil kapitán Jakub Flek a brankář Aleš Stezka zastavil všech 22 sparťanských střel na branku. Pražané ztratili první body v ročníku.
Pardubice - Mladá Boleslav 4:1
Dynamo porazilo Bruslaře doma pošesté v řadě, dvakrát skórovalo v přesilovce.
Kladno - Mountfield HK 4:2
Rytíři nastoupili opět bez Jaromíra Jágra, i tak slaví první výhru v sezoně. Naopak Hradec zůstává i po třetím utkání na nule. Dva góly Kladna vstřelil útočník Adam Bareš, pro něhož šlo zároveň o první extraligové branky.
Třinec - Liberec 4:2
Oceláři zápas otočili třemi góly ve třetí třetině. Vítěznou branku vstřelil Richard Nedomlel.
Plzeň - Motor ČB 1:4
V pátku uspěl Motor za tři body v Hradci Králové, v nedělním kole si veze plný bodový zisk také z plzeňského ledu. Dvěma góly a jednou asistencí se pod triumf Budějovic podepsal slovenský útočník Róbert Lantoši, který se prosadil poprvé v novém působišti. Tři asistence zaznamenal Nick Olesen, Plzeň ztratila první body v sezoně.
Karlovy Vary - Olomouc 2:4
Olomouc slaví první výhru v sezoně, překvapivě uspěla na ledě Karlových Varů. Energie měla přitom zápas skvěle rozjetý, když se ve druhé třetině hned dvakrát prosadil teprve 16letý útočník Petr Tomek. Jenže přišel obrat, který režíroval zkušený obránce Jiří Ondrušek. Ten nasázel hattrick za třetí třetinu a zařídil Moře první body.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|3
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|4
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|5
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|5
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|7
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|14
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž