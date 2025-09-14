V Plzni pršel Budvárek, načal ho Lantoši. Motor je na vlně, příprava je zapomenutá
Před zápasem proběhl rozlučkový ceremoniál s útočníkem Miroslavem Indrákem, který kvůli zdraví ukončil ve 30 letech kariéru. Hodil čestné buly, zamával tribunám a vyfotil se s plzeňským týmem. Úsměv jako by zamrzl všem. Škodovce se první vystoupení na domácím ledě nepovedlo, s Českými Budějovicemi padla 1:4. Vrátil se jí virus, který ji trápil už minulou sezonu. Přestala dávat góly.
Indiáni ubránili 100 sekund dlouhé oslabení ve třech. Sami měli celkem devět přesilovek. Ale dali jen jeden gól, ve třetí třetině dal Lukáš Strnad z ostrého úhlu premiérovou trefu v extralize. Jiný zásah, který už v první části mohl znamenat vyrovnání na 1:1, byl odvolán po trenérské výzvě Českých Budějovic. Ta usvědčila plzeňského Iva Sedláčka z kontaktu s brankářem. „Věděl jsem hned, že to asi nebude platit,“ přiznal obránce Petr Zámorský, jenž ránou od modré překonal atakovaného Milana Kloučka.
A tak v Plzni pršel Budvárek. Aspoň podle slov vítězného popěvku, který se po zápase rozléhal z kabiny Motoru. „Byl to výborný týmový výkon. Měli jsme hodně oslabení, kluci to perfektně ubránili, měli tam dlouhá střídání. To mluvilo v náš prospěch, ukázali jsme týmového ducha,“ liboval si autor prvních dvou gólů Róbert Lantoši.
První padl poté, co domácí obrana nedokázala opakovaně dostat puk z pásma a Motor obrátil hru. „Sehráli jsme to dobře s Nickem Olesenem. Viděl jsem bránu a vystřelil. Při druhém jsem si všiml, že brankář Malík nebyl po dorážce úplně na tyčce, zkusil mu to hodit o záda a povedlo se,“ popisoval slovenský útočník.
Po nemoci je ve druhé budějovické lajně doplnil Brant Harris. Taky skóroval, ovšem až do posunuté branky. Lantoši přidal ke dvěma trefám ještě asistenci, aspoň čárku si připsal v každém ze tří zápasů, dohromady má už pět bodů (2+3).
„Oba jsou výborní hokejisti. Moc si to s nimi užívám. Pokud budeme takhle hrát, bude si to pořád víc sedat, vybuduje se chemie. Myslím, že budeme velmi dobrá lajna. Snažím se být nějakým způsobem nebezpečný dopředu a tentokrát to tam padlo. Ale pro mě jsou důležité týmové body. Máme jich šest, vyhráli jsme dvakrát venku. Teď se stěhujeme domů a věříme, že tam navážeme na dobré výkony. Příště proti Pardubicím musíme hrát zase stejně,“ připomněl Lantoši, který přišel před sezonou do Motoru z Liberce.
Po nepovedené přípravě táhne tým jako jeden z jeho nových lídrů. Po porážce doma se Spartou vyhráli Jihočeši dvakrát venku. Všechno jako by bylo zapomenuto. „Příprava sezonu nedělá. Jsme diametrálně odlišný tým a máme hlavy nastavené úplně jinak než v přípravě. Ale k ní bych se nevracel. Sehráli jsme tři výborné zápasy, je potřeba v tom pokračovat,“ shrnul Lantoši.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž