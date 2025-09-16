Předplatné

ONLINE: Mistr zůstává stoprocentní, pád Dynama na jihu. V Hradci se prodlužuje, Sparta prohrává

Raodst hokejistů Komety po vstřelené brance
Raodst hokejistů Komety po vstřelené branceZdroj: ČTK / Šálek Václav
Šestnáctiletý útočník Karlových Varů Petr Tomek v utkání proti Spartě
Petr Tomek z Karlových Varů střílí gól do sítě Sparty
Šestnáctiletý útočník Energie Petr Tomek slaví svůj gól do sítě Sparty
Tomáš Zohorna z Brna dává gól. Zleva Patrik Demel z Vítkovic a brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic.
Trenér Pavel Gross na střídačce Sparty během duelu proti Karlovým Varům
Radost hokejistů Karlových Varů po brance do sítě Sparty
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl zasahuje v utkání proti Spartě
Další hrací týden hokejové Tipsport extraligy startuje už v úterý. Na programu je šest zápasů 4. kola. Dynamo padlo v Českých Budějovicích 1:4 a ani napodruhé nezvítězilo venku. Atraktivní souboj posledních dvou neporažených týmů nabídl střet mezi mistrovskou Kometou Brno a Vítkovicemi. Domácí v něm zvítězili 5:2 a zůstávají stoprocentní. Mladá Boleslav doma uspěla proti Třinci. Litvínov po špatném rozjezdu do sezony uspěl v Liberci a připsal si výhru 4:2. Sparta od 18.30 startuje doma proti Karlovým Varům. Hraje se také v Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

České Budějovice - Pardubice 4:1

Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 4. kole extraligy Pardubice 4:1, připsali si třetí výhru za sebou a poprvé slavili doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani podruhé venku nebodovalo.

Mladá Boleslav - Třinec 2:1

Podrobnosti připravujeme...

Kometa - Vítkovice 5:2

Obhájci mistrovského titulu z Brna zvítězili 5:2 nad Vtíkovicemi a upevnili si vedení v tabulce, když ještě neztratili ani bod. Gól a dvě asistence si na své konto připsal kapitán obhájce titulu Jakub Flek. Vítkovice si po třech výhrách připsaly první porážku v sezoně. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných utkání.

Liberec - Litvínov 2:4

Podrobnosti připravujeme...

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
21Detail
LIVE
52Detail
LIVE prodloužení
43Tipsport201,0420Detail
LIVE
24Detail
LIVE 3. třetina
12Tipsport143,31,48Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Třinec4200215:116
5Pardubice4200214:106
6Sparta320018:66
6Plzeň320018:66
8M. Boleslav420026:96
9Kladno310115:54
10K. Vary3100210:113
11Liberec410039:133
12Olomouc310027:143
13Litvínov410036:133
14Mountfield300036:150
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

