ONLINE: Mistr zůstává stoprocentní, pád Dynama na jihu. V Hradci se prodlužuje, Sparta prohrává
Další hrací týden hokejové Tipsport extraligy startuje už v úterý. Na programu je šest zápasů 4. kola. Dynamo padlo v Českých Budějovicích 1:4 a ani napodruhé nezvítězilo venku. Atraktivní souboj posledních dvou neporažených týmů nabídl střet mezi mistrovskou Kometou Brno a Vítkovicemi. Domácí v něm zvítězili 5:2 a zůstávají stoprocentní. Mladá Boleslav doma uspěla proti Třinci. Litvínov po špatném rozjezdu do sezony uspěl v Liberci a připsal si výhru 4:2. Sparta od 18.30 startuje doma proti Karlovým Varům. Hraje se také v Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
České Budějovice - Pardubice 4:1
Hokejisté Českých Budějovic porazili ve 4. kole extraligy Pardubice 4:1, připsali si třetí výhru za sebou a poprvé slavili doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani podruhé venku nebodovalo.
Mladá Boleslav - Třinec 2:1
Podrobnosti připravujeme...
Kometa - Vítkovice 5:2
Obhájci mistrovského titulu z Brna zvítězili 5:2 nad Vtíkovicemi a upevnili si vedení v tabulce, když ještě neztratili ani bod. Gól a dvě asistence si na své konto připsal kapitán obhájce titulu Jakub Flek. Vítkovice si po třech výhrách připsaly první porážku v sezoně. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných utkání.
Liberec - Litvínov 2:4
Podrobnosti připravujeme...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|5
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|9
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|10
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž