Každé ráno meditace a norský Kanté. Kubr o Bodö: Věří si i na City. A ten drtivý presink
Na dveře A-týmu norského klubu bušil marně. Lucas Kubr, nyní levý bek Hradce Králové, strávil v Bodö/Glimt dva roky, ale výsledkem byl jen jeden start v první lize. Prostředí a identitu středečního soupeře Slavie ale navnímal perfektně. „Strašně si věří. Jsou nastavení tak, že i proti Manchesteru City můžou bodovat,“ říká jednadvacetiletý obránce v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Fotbalový klub Bodö/Glimt je už roky malou evropskou senzací. V městečku za polárním kruhem, kde se ještě před osmi lety hrála druhá liga, se stal norským hegemonem – ligu opanoval čtyřikrát z posledních pěti sezon, nyní směřuje k dalšímu titulu a pod už legendárním trenérem Kjetilem Knutsenem trápí v Evropě i velkokluby. V Lize mistrů se ale představí vůbec poprvé. „S Manchesterem City hrají doma v lednu, na to jsem fakt zvědavý,“ směje se Lucas Kubr při představě týmu Pepa Guardioly v polárním mrazu.
Je velký rozdíl potkat se s Bodö/Glimt venku a doma?
„Je to pro Slavii obrovskou výhodou a něčím, co může rozhodnout zápas. Na svém hřišti, tedy na umělé trávě, je totiž Bodö neskutečné. Ani Arsenal tam nebyl o moc lepší, když jsme s nimi tenkrát hráli. Jet na hřiště Bodö prostě nechcete…“
Je to opravdu jen umělou trávou, nebo i tamní atmosférou a specifickým prostředím na severu?
„Stadion je celkem malý a atmosféra se rozhodně nedá srovnat se Slavií. Bývá tam zima a studený vítr, člověk si na to zvykne celkem rychle. Pokud tedy není prosinec, to už skoro nejde hrát fotbal. Ale nejdůležitějším faktorem je opravdu ta umělka, po které míč jezdí extrémně rychle. Člověk si během krátké chvíle na takovou rychlost prostě nezvykne.“
Jak se s tímto prostředím popasovali zahraniční hráči?
„Musím říct, že nás tam bylo hodně málo. To prostředí roli hraje, někoho to může rychle odradit, ale nevzpomínám si, že by někdo nadával. Na druhou stranu, je tam hrozně málo věcí, které by vás rozptylovaly. Tím myslím kluby a podobně. Pro fotbalistu je dobré, že se může opravdu soustředit jen na sport.“
Chcete říct, že tam jednoduše není moc co dělat…
(směje se) „Vlastně máte pravdu, moc není.“
Už jste to téma nakousl – málo cizinců. Norové mají celkově v lize jen kolem třetiny zahraničních hráčů a soupiska Bodö je téměř ze sta procent tvořena Nory a Dány. Čím to je?
„Je to kvůli specifické kultuře a mentalitě. A tu mají Dánové celkem podobnou jako Norové a je pro ně potom vše jednodušší. Neberou je skoro ani jako cizince, to je jako Slováci a Češi. Další věc je, že ve výběru hráčů má v Bodö zásadní slovo trenér Knutsen a ten sleduje spíše skandinávské soutěže.“
Sledujete Bodö stále podrobně? Nebo už jste po odchodu do Česka za Norskem zavřel dveře?
„Stále tým hodně sleduji, hlavně ty největší zápasy, a jsem s kluky v kontaktu. Na zápas se Slavií se s rodinou i přijdu podívat, kamarád nám zařídil lístky. Ale je pravda, že jsem ty dveře trochu zavřel, obecně jsem v Česku spokojenější. Vyhovuje mi být, v uvozovkách, na jihu.“ (usmívá se)
Kromě norské ligy ale už musíte podrobně sledovat i českou. Jak vidíte rozložení sil před tímto utkáním?
„Slavii může hrát do karet fakt, že