Švábíková útočila na medaili! Na MS v Tokiu ale končí čtvrtá, na 480 nestačila
Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále mistrovství světa v Tokiu posílila své postavení jedné z nejvýraznějších postav české atletiky. Výkonem 475 centimetrů bojovala až do konce závodu o medaili. Scházelo k ní jen o pět dílků víc vyrovnat vlastní národní rekord z loňské olympiády. Čtvrté místo je jejím nejlepším výkonem na globálním vrcholu pod širým nebem.
Tvář Amálie Švábíkové nejdřív ovládl uctivý úžas a potom lehký úsměv. Slovinka Tina Šutejová v tu chvíli rozstřelila souboj o bronzovou medaili ve finále světového šampionátu. Druhým pokusem na 480 centimetrech dala Češce šach, z něhož už neutekla. Švábíkové laťka při druhém skoku na rozhodující výšce spadla, nechala si skok poslední záchrany na číslo 485, ale na doskočišti si dala hlavu do dlaní.
„Věřila jsem si, že bych čtyři sta osmdesát mohla skočit. Ale když jsem viděla Tinu, jak to skočila, hodně jsem chtěla. Udělala jsem v rozběhu hodně technických chyb,“ řekla Švábíková pro Českou televizi.
Česká rekordmanka byla ve hře o medaili od začátku mistrovské soutěže. Držela se na nich díky bezchybným prvním dvěma výškám. V závodě se třetím pokusem udržela na výšce 475 centimetrů, kterým si vylepšila letošní maximum.
Švábíková pokračuje ve své cílevědomé cestě do absolutní světové špičky. V roce 2018 ukázala své možnosti titulem juniorské světové šampionky a od té doby se elitě stále blíží. Pomalu ale jistě. Přečkala náročné první sezony mezi dospělými a stále se posunuje vpřed. Předloni vybojovala na HME v Istanbulu svůj první velký bronz. Vloni si na olympiádě v národním rekordu 480 centimetrů vyskákala páté místo. V Tokiu se dostala zase o příčku výš.
„Jsem na sebe hrdá, že jsem vybojovala takhle hezké umístění. Samozřejmě je to krásný výsledek. Minulý rok na olympiádě jsem byla pátá, teď jsem čtvrtá,“ líčila Švábíková. „Je to hořkosladké, od medaile bylo kousek. Jsem na sebe pyšná. Čtvrté místo jsem vybojovala season bestem, skvělým výkonem.“
Čtvrté nejlepší tyčkařce je teprve pětadvacet let. V boji o medaile byla jasně nejmladší. Vítězné Američance Katie Moonové, její stříbrné krajance Sandi Morrisové i bronzové Tině Šutejové už bylo dávno třicet.
Švábíková jde nahoru trpělivě. Čtvrté místo brala i na loňském mistrovství Evropy. Do budoucna má naději na medailový průlom. Tentokrát se povedl Šutejové, která brala na mistrovství světa bronz po dvou čtvrtých místech v řadě.
Ve fantastickém souboji dvou hvězdných Američanek nakonec Moonová uhájila svou dominanci na světových šampionátech, vyhrála potřetí v řadě. Tentokrát titul zachránila v poslední možné chvíli, druhým pokusem na výšce 490 centimetrů. Morrisová skočila o pět centimetrů míň a na MS získala už počtvrté stříbro.
Ve finále skoku do dálky se Řek Miltiadis Tentoglou nedostal do užšího finále. Vyhrál dvacetiletý Ital Mattia Furlani výkonem 839 centimetrů, o pět dílků před Jamajčanem Tajayem Gaylem. Senzačním vítězem patnáctistovky se stal Portugalec Isaac Nader, když ve finiši předčil šampiona z roku 2022 Jakea Whightmana.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále - ženy:
Tyč: 1. Moonová 490, 2. Morrisová (obě USA) 485, 3. Šutejová (Slovin.) 480, 4. Amálie Švábíková (ČR) 475, 5. Moserová (Švýc.), 6. H. Mollová a A. Mollová (obě USA) všechny 465.