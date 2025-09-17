Kanonáda sešívaných mladíků! Góly až do kuchyně, zaujal druhý Slončík, třetí Beran i Slovák
Vstup do UEFA Youth Champions League se slávistickým mladíkům podařil na jedničku třikrát podtrženou. „Sešívaný“ výběr U19 naprosto přehrál bezradné mladíky z Bodö/Glimt 5:0. Už nyní mají více bodů, než posbírala v minulém ročníku Sparta, která vybojovala jen bod s dorostenci Brestu. Jací hráči s možnou slávistickou budoucností zazářili a co zaujalo přítomného redaktora Sportu?
Góly až do kuchyně
Trenér výběru U19 Jaroslav Machač volí na rozdíl od slávistického béčka tříobráncový systém, konkrétně formaci 3-5-2. Tím ale podobnost se soubojově hrajícím áčkem končí. Destrukce Bodö obsahovala minimum nákopů na útočníky nebo centrů, hráči se naopak vždy snažili hrát kombinačně až do vápna. K tomu je zdobil drtivý presink.
Důkazem jsou góly. Čtyři z pěti branek padlo po akci tzv. „až do kuchyně“, z okolí malého vápna, často po zpětné přihrávce. Za zhlédnutí stojí především čtvrtá branka Rajnohy, která začala nepřerušenou akcí až od brankáře. „Barcelonský“ dojem prolomil pouze Marek Naskos parádní ranou zpoza vápna na 2:0.
Bezradní Norové
Jakkoliv jsou kvality áčka norského mistra nesporné, jejich mládež nebyla v Radotíně konkurenceschopná. Dává to smysl. Klub z padesátitisícového města nepatří výchovou hráčů, vzhledem ke geografii, rozpočtu i menší infrastruktuře mezi obří evropské líhně talentů, jako například Salcburk, Ajax apod.
Přesto bylo zarážející, jak stoprocentně norsky sestavený výběr trenéra Jacobsena nestíhal. Všichni mládežníci klubu jsou kování do formace 4-3-3 i všech principů áčka – rychlost, silný presink a nápadité ofenzivní akce ale nepředvedli. Bodö/Glimt U19 drželo míč jen 34 % času, dostalo se do pouhých dvou šancí a celkově ho slávisté přestříleli 24:5.
Druhý Slončík, třetí Beran
Oba jsou vedeni sice jako obránci, přesto ukázali záblesky velké kvality. Šimon, osmnáctiletý bratr Toma Slončíka, už se usadil na pozici stopera, v tomto utkání na pravé straně obranné trojice, zvládne ale hrát i střed zálohy. Zdobí ho velký přehled, proaktivita, díky výšce 190 centimetrů i výborná hlava a úžasné přenášení míče do krajů. Se spoluhráči také neustále komunikoval. Ve druhé půli zachránil pohotovým skluzem situaci po riskantní rozehrávce brankáře Adama Paara.
Zaujalo i další fotbalové jméno - už třetí Beran, který se mihnul ve Slavii. Osmnáctiletého Štěpána ale s bratry Michalem (Olomouc) a Štěpánem (Vlašim) nepojí pokrevní pouto, jde jen o shodu příjmení. Vzrůstem nevelký ale o to rychlejší pravý wingbek, neustále terorizoval obranu Bodö, především v první půli přes něj šla většina útoků. Pak si připsal i asistenci.
Slovenský přízrak a bodoví hroťáci
Nutno ale vyzdvihnout i ty, kteří se o góly v prestižní dorostenecké soutěži zasloužili. Hlavní slovo si vzal nesmírně zajímavý Slovák Adam Rajnoha, sedmnáctiletá zimní posila ze Žiliny. Jako přízrak se agilní středopolař pohyboval napříč celou zálohou a nakonec si po elegantních akcích připsal statistiku 2+1. „Je to ideální příklad příchodu talentovaného hráče do Slavie,“ hlásil šéf akademie Petr Hurych poté, co klub mladíka detailně naskautoval a následně přivedl.
Bodově nezaostali ani oba hroťáci Samuel Pikolon (1+2) a Petr Potměšil (1+0). Herně více zaujal sedmnáctiletý Potměšil, nejlepší střelec minulé sezony výběru U17, kde nastřílel 35 gólů. Hrozil výpravy z pravé strany a ve druhé půli nastřelil ještě tyčku. Nejstarší slávista na hřišti Pikolon spálil pár šancí, ale především ve hře tělem už ukázal, že je hráčem, kterého už omlátil dospělý fotbal (pravidelně hraje za B tým ve druhé lize). U první branky Rajnohy si zachoval přehled a bezelstnost a pomohl prolomit 39 minut dlouhé čekání na branku.