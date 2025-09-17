Pardubice jako den a noc. Legenda NHL nechápe osm beků. Nikde jsem to nezažil, říká
Sezonu mají pardubičtí hokejisté rozjetou na 78 bodů a všechny získají doma, venku žádný. Což je samozřejmě hloupost. Hloupost už ovšem není detailní rozbor venkovních duelů v podání Pardubic. To proto, aby úterní vlažný a profesorský výkon nezakořenil a nepřenesl se do dalších bitev, třeba i domácích. Jasně, budějovický Motor je v laufu, v úterý skolil Dynamo 4:1 a bral tři body potřetí v řadě, to však neznamená, že by jeho jízdě měl nejbohatší extraligový klub s extrémně nabitou sestavou přihlížet.
Pohledy členů pardubické komandy byly v úterním večeru výmluvné. Zaraženost mísící se s překvapením, že to na nažhavené České Budějovice nestačilo. A to ani ve třetí části, kdy jste na hostech postřehli, že s mankem 1:2 skutečně chtějí něco udělat. Proti bylo bezbřehé odhodlání hráčů Motoru a sebejisté představení expardubického gólmana Milana Kloučka. Ten inkasoval pouze v oslabení, v rovnovážné hře Dynamo vynuloval a podržel vedení i při dlouhém risku hostů v šesti bez brankáře Tomáše Vomáčky. Mimochodem, vedl si velmi dobře.
Na kouči Filipu Pešánovi šlo vidět, že porážku nepřijímá vůbec snadno. Plán pro druhý venkovní duel byl úplně jiný. Minule v Liberci Dynamo náramně šlapalo první třetinu, ovšem o vedení 2:0 přišlo. Na jihu mělo zahájit v podobném duchu a vydržet do konce. Záměry se postupně zbortily.
Východočeši si v hlavách špatně vyhodnotili vedení po úvodním dějství po gólu v přesilovce, už v téhle části přitom byli horší. Pohybově a ve fyzické hře. Zkrátka a jednoduše, dávali do práce méně entuziasmu než domácí. Po přestávce navíc nesešlápli plynový pedál, aby vedení pojistili, spíš zařadili zpátečku. Jako kdyby čekali, že aktuální euforie Motoru mixovaná s maximálním odhodláním sama od sebe vyvane. Byl to omyl.
Filip Pešán to viděl a nerozpakoval se to říci na rovinu. „Od začátku jsme byli velmi špatně nastavení, domácí nás přebruslovali, přehrávali v osobních soubojích, hráli jsme bohorovně. Udeřili jsme v přesilové hře, což bylo až nespravedlivé, ovšem obrázek hry se až do třetí třetiny nezměnil. V ní jsme malinko pozměnili sestavu a mělo to nějaký efekt, ale nezasloužili jsme si štěstí přiklonit na naši stranu a zaslouženě prohráli,“ zhodnotil pardubickou produkci bez růžových brýlí.
Dynamo opět s osmi obránci
Extraligový favorit byl po startu sezony chválen za výborný výtěžek přesilových her, což stále platí. Vlastník největší ofenzivní síly na obranných pozicích v extralize dal šest gólů ze čtrnácti v početní výhodě. Jde o to, aby si na nejvyšší úspěšnost nezvykl a nepovažoval za automatickou. Aby na předváděnou kvalitu nehřešil. Protože to je první předpoklad k tomu vysoká procenta (31,6) poztrácet a těžko se k nim vracet.
Dynamo znovu a počtvrté za sebou nasadilo do hry osm obránců. Pravda, po zranění Jiřího Smejkala na rozbruslení se jeho ofenzivní pozice ujal Miguel Tourigny (kdo také jiný, že?), takže trenéři točili sedm zadáků, kteří se prvně v sezoně přiblížili tradiční minutáži pro beky.
Je otázkou, jak tahle sázka bude fungovat do budoucna, protože skutečně není obvyklé, aby se o porci prostoru dělilo tolik hráčů. Navíc, když jde o plejery, zvyklé držet první či druhou formaci, čemuž odpovídá obvykle dvacetiminutová i vyšší důvěra. Najednou jste na pozici pět až osm, čemuž odpovídá značný propad ve vytížení. S tím přichází i ztráta rytmu, stoupne míra rizika zhoršení kvality hry celého souboru.
Někdo to srovnání nebere, přesto, například v NHL a to i při maratonu 82 duelů je nemyslitelné, aby nastupovalo do duelu osm beků. Hraje šestka, občas do toho vstoupí sedmý. „Nezažil jsem to nikde, je to nezvyklé, rád bych slyšel odůvodnění. Mít kvalitní hráče není důvod hrát osm obránců,“ reagoval Patrik Eliáš v úterním studiu Oneplay sport.
Po Jaromíru Jágrovi nejproduktivnější Čech v NHL očekává, že dojde ke změně strategie. „Je tam velká kvalita a vyrovnanost, ale jako trenér musíte dělat občas tvrdé rozhodnutí pro dobro týmu. A pro dobro týmu je, aby ti kluci byli ve větším zápřahu. Hraje se na šest, občas na sedm obránců, aby si ti kluci vydechli, ale nemyslím si, že tohle bude dělat dobro.“
Téhož názoru je další expert Radek Duda. Také on vnímá vysokou jakost pardubických zadáků v rámci ofenzivních úkolů, v příčinách porážek na ledě soupeřů však vidí právě i slabé vytížení obránců. „Hrát na osm beků je totální nesmysl,“ říká natvrdo bývalý dlouholetý extraligový útočník. „Venku nakoupili pokaždé čtyři góly, což svědčí o tom, že kluci nejsou v takovém tempu, v jakém by měli být. Musí jezdit, musí být zahřátí. Obranná hra je špatná.“
Nejvytíženějším zadákem Dynama je s časem 17:39 Daniel Gazda, což stačí až na 47. pozici v extralize.
Nevytěžovanější obránci úvodu sezony
Pořadí
Hráč
Čas na ledě
1.
TJ Melancon (Mountfield HK)
23:44
2.
Tomáš Cibulka (České Budějovice)
23:26
3.
Martin Jandus (Kladno)
23:06
4.
Libor Zábranský (Kometa)
22:48
5.
Phil Pietroniro (Kladno)
22:45
Otázkou ovšem stále zůstává, zda za inkasovanými góly v Budějovicích vězí dopad převisu defenzivního osazenstva, anebo jen zkrátka laxnost. Té se při prvním gólu Nicka Olesena dopustil Daniel Gazda, jenž dánského útočníka zblízka jen pozoroval, nevěnoval mu patřičnou pozornost.
To u budějovických hráčů jste pozorovali výraznější, po osobní stránce otravnější a dotíravější přístup. „Přijde mi, že poprvé od té doby, co jsem tady, vidím ve hře prvky bojovnosti, pracovitosti přesně tak, jak bych si představoval. Je tam blokování střel, houževnatost. To mi tady dlouhou dobu chybělo. A od začátku extraligy ji tam vidím. Doufám, že to vidí i hráči a že vnímají, že tohle je cesta k bodům a úspěchům,“ zmínil druhý trenér Motoru Jiří Hanzlík.
Jeho slova nejsou zmiňována náhodou, protože po vzájemné bitvě vedle něj sedící Filip Pešán dostal otázku, zda právě tyto potřebné atributy mu ve hře jeho družiny scházely. „Ve třech předchozích zápasech jsme tyhle vlastnosti měly, včetně prohraného utkání v Liberci. Domácí zápasy jsou při hledání motivace do soubojů a obětavosti o něco lehčí, protože tam nás žene deset tisíc lidí. Tady šlo o první utkání sezony, kdy jsem to opravdu postrádal. Zápas z naší strany neměl tempo.“
Zda příště bude mít, ukáže páteční domácí duel s Olomoucí, ale hlavně nedělní v Plzni.
V obou už by se mohli představit Roman Červenka s Vladimírem Sobotkou, kteří se po opuštění marodky pustili do tréninku.
