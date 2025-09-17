Předplatné

ONLINE: Olomouc - Kladno 2:0. Domácí mohou v dohrávce kola přeskočit svého soupeře

Jiří Ondrušek v souboji s Kelly Klímou
Lukáš Nahodil a Nelson Tristen Robins bojují o puk
Brankář Kladna Adam Brízgala inkasuje branku
Brankář Matěj Machovský z Olomouce
Kohouti slaví gól do branky Rytířů
Olomouc na svém ledě přivítala hokejisty Kladna
Tipsport extraliga
Kladenští Rytíři mají jasný cíl - poprvé v sezoně vyhrát na venkovním hřišti. Středočeši se v dohrávce 4. kola Tipsport extraligy představují na ledě Olomouce. Poslední účastník baráže chce navázat na cennou výhru z Karlových Varů a zapsat první plný bodový zisk na svém ledě. V případě výhry by se navíc v tabulce dostal před svého dnešního soupeře. Zápas sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.

20

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Kladno310115:54
11Liberec410039:133
12Olomouc310027:143
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

