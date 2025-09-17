ONLINE: Olomouc - Kladno 2:0. Domácí mohou v dohrávce kola přeskočit svého soupeře
Kladenští Rytíři mají jasný cíl - poprvé v sezoně vyhrát na venkovním hřišti. Středočeši se v dohrávce 4. kola Tipsport extraligy představují na ledě Olomouce. Poslední účastník baráže chce navázat na cennou výhru z Karlových Varů a zapsat první plný bodový zisk na svém ledě. V případě výhry by se navíc v tabulce dostal před svého dnešního soupeře. Zápas sledujte od 18.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž