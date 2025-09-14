Hradec Rytíře přestřílel, přesto zůstává na nule. Výhru Kladna řídil mladík Bareš
V úvodním kole odcházeli poraženi, ve druhém přidali první bod. Až při návratu na domácí ČEZ stadion oslavilo Kladno premiérovou výhru v sezoně. Nad Hradcem Králové zvítězilo po dvou gólech talentovaného Adama Bareše 4:2. Mountfield zůstává v tabulce dál bez bodu. „Určitě to je nepříjemné. Bylo by to nepříjemné pro každý tým, ale nesmíme si to nechat dát do hlav, že jsme prohráli tři zápasy. Musíme jít, jako by se nic nestalo, a přijít úplně jinak nastavení,“ velel královéhradecký útočník Aleš Jergl.
V první třetině si v přesilové hře nabruslil do pásma a svižnou ranou poslal puk do horního rohu Škorvánkovy klece, ve druhém dějství dobře dostal puk před branku od Miroslava Formana. Teprve jednadvacetiletý Adam Bareš zazářil proti Hradci a prolomil dosavadní střelecké trápení Rytířů. „Úžasné. Hlavně, že je to ještě podpořené výhrou. Užívám si výhru maximálně. Všichni jsme to měli v hlavě, chtěli jsme to odšpuntovat. Začalo to tam padat, snad budeme pokračovat,“ zářil talent po premiérových extraligových trefách.
„Byla to práce všech kluků. Podobný gól dal už proti Švýcarům, kdy to takhle krásně vymetl. Střelu má, všechno má před sebou. I spoustu práce. Jde si ale za svým, dostává příležitost a odměnil se nám tím, že dal důležité góly,“ chválil Bareše asistent trenéra Ivan Majeský.
První gól Rytířů muselo po výzvě hradecké střídačky ještě posvětit video. Kelly Klíma dost možná vjel do ofsajdu, ale sudí ani po pěti minutách u obrazovky nenašli prokazatelný záběr, který by postavení mimo hru potvrdil. „Určitě mi to problesklo hlavou. Ale věřil jsem a dopadlo to dobře,“ oddechl si Bareš.
Na jeho první branku odpověděl Mountfield zásluhou Jakuba Poura, klíčový byl druhý kladenský gól. Už 29 sekund po něm přidal další zásah Kelly Klíma a Rytířům se dýchalo lépe. „Zápas zase rozhodla druhá třetina, kdy jsme měli pasáž dvou minut, kdy jsme dostali dva góly. Už jsme to pak tlačili do kopce. Musíme si z toho zase vzít dobré věci, ale poučit se z výpadků, které v zápasech máme,“ uvědomoval si trenér poražených Tomáš Martinec.
Jergl: Chybí štěstíčko
Hosté ještě měli velkou šanci dovést zápas do prodloužení. Po špatné rozehrávce Adama Brízgaly a střele Markuse Nenonena snížili na rozdíl jediného gólu, jenže v závěru si nepomohli ani přesilovkami. Naopak Samuel Vigneault trefil přes celé hřiště prázdnou branku. „Odrazilo se jim to zrovna na hokejku. Škoda, mohli jsme to otočit, nebo aspoň vyrovnat. Ale když to nelepí, člověk trochu potřebuje i štěstíčko. Bohužel ho teď nemáme, věřím, že se k nám obrátí,“ komentoval situaci Aleš Jergl.
Domácí asistent trenéra Ivan Majeský neopomněl pochválit brankáře Brízgalu, přestože zaváháním týmu zavařil. „Bylo to volné, viděl dálnici, chtěl to zkusit, měl ze sebe dobrý pocit. Bohužel, je to ponaučení i pro něj. Je tam dvacet kluků na ledě, Brízgy nás podržel v jiných situacích. Chyba se stane,“ krčil rameny.
Hradec zasypal Rytíře 33 střelami, ale Kladno mělo v maskovaném muži oporu. Východočeši i v ofenzivě dál trpí na rozsáhlou marodku. „Nechci říct, že věříme a doufáme, že se nám někteří kluci vrátí do sestavy. Hrají kluci, kteří jsou zdraví, které teď máme. Budeme se snažit poučit z chyb, které děláme. Zápasy nejsou vyloženě špatné, kromě prvního s Pardubicemi, ale ztrácíme to, máme tam výpadky,“ litoval Martinec.
„Budeme pracovat dál a věřit, že body začneme postupně sbírat,“ dodal bojovně s tím, že tým musí zapracovat rovněž na speciálních týmech. „Rozhodují zápasy. Důležitý faktor je, že v zápasech hodně fasujeme v oslabení,“ hledal důvody třetí porážky. Hradec udeřil z přesilovky jednou, Kladno dvakrát. Navíc nevyužilo další výhodu pět na tři. „Měli bychom už z toho dát gól,“ věděl Majeský.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž