Proč Tygři koušou naprázdno? Ztráta opor, ale… Kouč: Takhle fungují hokejové zákony
Barážové ohrožení mají v čerstvé paměti. V průběhu minulé sezony se Liberec trápil, ze dna tabulky vyskočil až po polovině ledna. I proto kladl zvýšený důraz na start do aktuálního ročníku, před nímž zlanařil deset posil, převážně členů elitních formací. Na závěry je brzy, nicméně pouhý tříbodový sběr po čtyřech odehraných kolech Bílé Tygry sužuje. Zvlášť když v žádném utkání nepropadli, s průměrem 36,5 střel na branku lize dokonce vévodí.
Úctyhodnou hodnotu zakončení hodně pozvedla poslední partie s Litvínovem (2:4), při níž Severočeši zasypali brankáře Pavla Čajana salvou 56 ran. Ani v předchozím klání proti Třinci ovšem Liberec herně neztrácel, přesto si ze Slezska odvážel stejně negativní výsledek. Výhra ve druhém kole 4:2 nad Pardubicemi ukázala, čeho jsou svěřenci nového kouče Jiřího Kudrny schopní.
Čekali byste, že jestli budou Liberečtí pokračovat obdobným tempem, body si nakonec zákonitě musí utrhnout. Tenhle tým na papíře do suterénu nepatří. Jenže jeho atraktivní projev brzdí chvilkové výpadky, přítomné prakticky ve všech dosavadních kláních. S Oceláři jeden takový Tygři předvedli ke konci mače, proti Vervě pro změnu na začátku druhé třetiny, kdy dopustili ztrátu 0:3.
Výborná elitní útočná formace
„Obecně se nám zatím vůbec nedaří vstupy do utkání. Musím říct, že to je velký problém. Tímhle způsobem fungují hokejové zákony – vítězství s Litvínovem jsme si nezasloužili, protože do zápasu takhle vstoupit nemůžeme,“ lamentoval trenér Kudrna po úterní kanonádě bez výraznějšího účinku. „Že jsme soupeře přestříleli, absolutně nic neznamená,“ přisadil si.
Pozitiva po třetí ztrátě nehledal. Přesto Liberec musí těšit, že na projevu mužstva se zatím výrazněji nepodepisují bolestivé absence. Nejvíc mrzí ztráta s kolenem laborujícího centra Tomáše Filippiho, za nějž ovšem Tygři rychle sehnali náhradu v podobě staronové posily Jaspera Weatherbyho. Mezitím však odpadli ofenzivní bojovník Jaroslav Vlach (zlomený krční obratel) a zadák Tomáš Galvas (problém s ramenem). Zlomeninu čelisti utrpěl útočník Servác Petrovský.
Výborně se jeví zbrusu nová elitní letka Procházka – Najman – Lenc. Posledně jmenovaný skóroval třikrát v řadě a má už čtyři trefy. Z pravého křídla při přesilovkách nebezpečně pálí jak Ondřej Procházka, tak z Litvínova příchozí Švéd Filip Sandberg.
„Vůbec nevypadáme špatně. S Pardubicemi jsme hráli výborně, v Třinci taky, ale deset minut před koncem tam ztratíme body. I proti Litvínovu jsme měli výhru urvat. Hrajeme 55 minut dobře, ale pak se objeví chyba vzadu. Musíme taky aspoň chvíli vést,“ burcoval bek Denis Zeman.
Jestli mají někde Tygři velké rezervy, jde o hru v předbrankovém prostoru. Prakticky všechny inkasované góly z domácího měření s Litvínovem vzešly z nedostatečného důrazu bránících hráčů. Přeseknout hůl, spolknout puk nebo odhodit soupeře za mantinel… To zatím Liberci schází.
„Nebyli jsme dostatečně důrazní, nebo nám před brankou odskočil kotouč,“ souhlasil trenér Kudrna. „V každém zápase jsme navíc prohrávali, s Litvínovem dokonce o tři branky,“ připomenul další nešvar, o jehož nápravu se modrobílí pokusí už v pátek doma se Spartou.
Liberecké střely
Soupeř
Výsledek
Střely na branku
Plzeň
1:3
24
Pardubice
4:2
36
Třinec
2:4
26
Litvínov
2:4
56
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž