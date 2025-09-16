Předplatné

Mistr zůstává stoprocentní, Dynamo padlo na jihu. Spartu sestřelil teenager (16)

Šestnáctiletý útočník Energie Petr Tomek slaví svůj gól do sítě Sparty
Šestnáctiletý útočník Energie Petr Tomek slaví svůj gól do sítě SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Radost hokejistů Komety po vstřelené brance
Šestnáctiletý útočník Karlových Varů Petr Tomek v utkání proti Spartě
Petr Tomek z Karlových Varů střílí gól do sítě Sparty
Tomáš Zohorna z Brna dává gól. Zleva Patrik Demel z Vítkovic a brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic.
Trenér Pavel Gross na střídačce Sparty během duelu proti Karlovým Varům
Radost hokejistů Karlových Varů po brance do sítě Sparty
Brankář Karlových Varů Dominik Frodl zasahuje v utkání proti Spartě
Úterní program čtvrtého kola hokejové Tipsport extraligy nabídl hned několik zajímavých bitev. Mistrovská Kometa Brno zůstává po výhře 5:2 nad Vítkovicemi jediným stoprocentním týmem tabulky. Pardubické Dynamo veze z jihu Čech porážku 1:4 na ledě Českých Budějovic a ani napodruhé nezvítězilo venku. Nedařilo se ani Spartě, která doma popáté v řadě nestačila na Karlovy Vary. O vítěznou branku Západočechů se postaral šestnáctiletý forvard Petr Tomek. Prvních bodů v sezoně se dočkali hokejisté Litvínova a Hradce Králové.

České Budějovice - Pardubice 4:1

České Budějovice porazily Pardubice 4:1, připsaly si třetí výhru za sebou a poprvé slavily doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani napodruhé venku nebodovalo.

Kometa - Vítkovice 5:2

Obhájci mistrovského titulu z Brna zvítězili 5:2 nad Vítkovicemi a upevnili si vedení v tabulce, když ještě neztratili ani bod. Gól a dvě asistence si na své konto připsal kapitán obhájce titulu Jakub Flek. Vítkovice si po třech výhrách připsaly první porážku v sezoně. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných utkání.

Mladá Boleslav - Třinec 2:1

Mladá Boleslav vyhrála doma nad Třincem 2:1 a zabrala po dvou porážkách. O prvním domácím vítězství Bruslařského klubu v sezoně rozhodl v 35. minutě Dominik Lakatoš. Třinec ani podruhé v ročníku venku nebodoval.

Liberec - Litvínov 2:4

Litvínova zvítězil na ledě Liberce 4:2 a připsal si první výhru v probíhajícím ročníku. Verva navíc potvrdila, že se jí na Bílé Tygry daří, když v součtu s uplynulou sezonou vyhrála už pátý vzájemný zápas v řadě, a navíc neztratila ani bod. Naopak Liberečtí se v úvodu soutěže i nadále trápí, když prohráli potřetí ze čtyř zápasů. Litvínov rozhodl o své výhře na přelomu první a druhé třetiny, kdy se dostal až do tříbrankového vedení.

Hradec Králové - Plzeň 4:3 v prodl.

Hradec Králové zaznamenal ve 4. kole premiérovou výhru v sezoně. Proti Plzni ztratil rychle nabyté vedení 2:0, nakonec však skóre otočil zpět a zvítězil v prodloužení zásluhou obránce T. J. Melancona. I tak ale Východočeši klesli na poslední místo tabulky.

Sparta - Karlovy Vary 1:2

Karlovy Vary porazily Spartu 2:1 a v pražské O2 areně tak vyhrály popáté v řadě. Hosté si zásluhou Nicka Jonese a Petra Tomka vypracovali v první třetině dvougólové vedení, které dokázali domácí jen snížit zásluhou Michala Špačka v přesilové hře. Karlovy Vary vyhrály i druhé utkání na kluzištích soupeřů v sezoně. Šestnáctiletý útočník Tomek navázal na své dvě premiérové extraligové branky z nedělního kola a v úterním duelu si připsal vítěznou trefu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Kladno310115:54
11Liberec410039:133
12Olomouc310027:143
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

