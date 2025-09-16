Mistr zůstává stoprocentní, Dynamo padlo na jihu. Spartu sestřelil teenager (16)
Úterní program čtvrtého kola hokejové Tipsport extraligy nabídl hned několik zajímavých bitev. Mistrovská Kometa Brno zůstává po výhře 5:2 nad Vítkovicemi jediným stoprocentním týmem tabulky. Pardubické Dynamo veze z jihu Čech porážku 1:4 na ledě Českých Budějovic a ani napodruhé nezvítězilo venku. Nedařilo se ani Spartě, která doma popáté v řadě nestačila na Karlovy Vary. O vítěznou branku Západočechů se postaral šestnáctiletý forvard Petr Tomek. Prvních bodů v sezoně se dočkali hokejisté Litvínova a Hradce Králové.
České Budějovice - Pardubice 4:1
České Budějovice porazily Pardubice 4:1, připsaly si třetí výhru za sebou a poprvé slavily doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani napodruhé venku nebodovalo.
Kometa - Vítkovice 5:2
Obhájci mistrovského titulu z Brna zvítězili 5:2 nad Vítkovicemi a upevnili si vedení v tabulce, když ještě neztratili ani bod. Gól a dvě asistence si na své konto připsal kapitán obhájce titulu Jakub Flek. Vítkovice si po třech výhrách připsaly první porážku v sezoně. Kometa vyhrála čtvrtý z posledních pěti vzájemných utkání.
Mladá Boleslav - Třinec 2:1
Mladá Boleslav vyhrála doma nad Třincem 2:1 a zabrala po dvou porážkách. O prvním domácím vítězství Bruslařského klubu v sezoně rozhodl v 35. minutě Dominik Lakatoš. Třinec ani podruhé v ročníku venku nebodoval.
Liberec - Litvínov 2:4
Litvínova zvítězil na ledě Liberce 4:2 a připsal si první výhru v probíhajícím ročníku. Verva navíc potvrdila, že se jí na Bílé Tygry daří, když v součtu s uplynulou sezonou vyhrála už pátý vzájemný zápas v řadě, a navíc neztratila ani bod. Naopak Liberečtí se v úvodu soutěže i nadále trápí, když prohráli potřetí ze čtyř zápasů. Litvínov rozhodl o své výhře na přelomu první a druhé třetiny, kdy se dostal až do tříbrankového vedení.
Hradec Králové - Plzeň 4:3 v prodl.
Hradec Králové zaznamenal ve 4. kole premiérovou výhru v sezoně. Proti Plzni ztratil rychle nabyté vedení 2:0, nakonec však skóre otočil zpět a zvítězil v prodloužení zásluhou obránce T. J. Melancona. I tak ale Východočeši klesli na poslední místo tabulky.
Sparta - Karlovy Vary 1:2
Karlovy Vary porazily Spartu 2:1 a v pražské O2 areně tak vyhrály popáté v řadě. Hosté si zásluhou Nicka Jonese a Petra Tomka vypracovali v první třetině dvougólové vedení, které dokázali domácí jen snížit zásluhou Michala Špačka v přesilové hře. Karlovy Vary vyhrály i druhé utkání na kluzištích soupeřů v sezoně. Šestnáctiletý útočník Tomek navázal na své dvě premiérové extraligové branky z nedělního kola a v úterním duelu si připsal vítěznou trefu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž