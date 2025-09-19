Předplatné

ONLINE: Kometa - Liberec. Sparta na ledě Litvínova, Pardubice hostí Olomouc

Tipsport extraliga
Hokejová extraliga pokračuje 5. kolem, hraje se sedm utkání. Kometa hájí dosavadní neporazitelnost v domácím souboji s Libercem. Úřadující šampion je jediným týmem, který zatím neztratil ani bod. Po sérii tří výher se na druhé místo tabulky posunuly České Budějovice, které se představí na ledě Kladna. Poslední je Hradec Králové, který jako jediný ještě nevyhrál v základní hrací době. Východočeši se to pokusí změnit v Karlových Varech. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Olomouc4200211:156
11Kladno410126:94
12Liberec410039:133
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
