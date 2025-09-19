ONLINE: Kometa - Liberec. Sparta na ledě Litvínova, Pardubice hostí Olomouc
Stezka je hodně upovídaný, práskl bek Komety Jan Ščotka. Zase touží po „Zelňáku“
Hokejová extraliga pokračuje 5. kolem, hraje se sedm utkání. Kometa hájí dosavadní neporazitelnost v domácím souboji s Libercem. Úřadující šampion je jediným týmem, který zatím neztratil ani bod. Po sérii tří výher se na druhé místo tabulky posunuly České Budějovice, které se představí na ledě Kladna. Poslední je Hradec Králové, který jako jediný ještě nevyhrál v základní hrací době. Východočeši se to pokusí změnit v Karlových Varech. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž