NHL ONLINE: Vancouver s Hronkem hraje v Nashvillu. Seattle hostí Chicago

Filip Hronek se raduje se spoluhráči
Filip Hronek se raduje se spoluhráči
NHL
Nejlepší hokejová liga světa v noci na úterý pokračuje čtyřmi zápasy. Vancouver nastupuje na ledě Nashvillu. V dresu Canucks by měl být i český obránce Filip Hronek, zatímco útočník Filip Chytil se nadále zotavuje ze zranění. Toronto hostí Pittsburgh, St. Louis vyzve Edmonton a do Seattlu zavítají hokejisté Chicaga. Všechna utkání zámořské NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Montreal12450344:3618
3Devils13810446:4018
4Detroit13630444:4118
5Carolina11430441:3214
6Columbus12520540:3614
7Tampa12422435:3314
8Rangers13422531:3114
9Ottawa13422548:5114
9Boston14520745:4814
11Washington12511531:2913
11Flyers12331533:3113
13Buffalo12413437:3813
13Toronto12421543:4413
15Islanders12601540:4213
16Florida12511531:3413
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah12620442:3416
    4Anaheim11521341:3415
    4Vegas11513239:3215
    6Edmonton13423441:4115
    7Dallas12513333:3615
    8Seattle Kraken11324230:3214
    9Kings13234437:4414
    10Chicago12413438:3513
    11Vancouver13330735:4112
    12Nashville13412633:4312
    13San Jose13133642:5311
    14Minnesota13313637:4911
    15St. Louis12302734:518
    15Calgary14212931:488
