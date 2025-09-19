Naděje v extralize nefrčí: jen 11 teenagerů, roli dostane málokdo. Porovnání se zahraničím
Parta, do níž mladé moc neberou. Takový trend naznačují úvodní extraligová kola při srovnání s elitními evropskými soutěžemi. Více hráčů do 24 let než v Česku aktuálně nastupuje ve Švédsku, Finsku, Švýcarsku i na Slovensku. Ještě hrozivější je tuzemská situace talentů juniorského či dorosteneckého věku. Výjimky jako karlovarská dvojka Petr Tomek (16) – Vojtěch Čihař (18) nebo budějovický klenot Štěpán Hoch (18) sice svým hokejem baví, ale tíživý stav sami nespasí.
Extraligová mužstva jedou na výsledky. Očekávaná i logická věc. Sportovní manažeři shánějí zvonivé posily, konkurence roste a příliv zahraničních akvizic rozvoji dravého mládí neprospívá. Kvůli evropským předpisům navíc v současné chvíli v zásadě není možná regulace na cizince, jen doporučení ohledně nakládání s nimi.
Výsledkem je taky, že v nejvyšší soutěži se za čtyři úvodní kola z celkových 307 hráčů nachomýtlo jen 61 ve věku 23 let a mladších, přičemž perspektivní útočník Motoru Matyáš Humeník proseděl utkání na střídačce. I s jeho přičtením nicméně nejde o vysoký počet, uvážíte-li, že ve Finsku za stejné období protočili už 115 takových borců.
Do všech zápasů dosud v extralize zasáhlo pouhých 26 mladíků z uvedené kategorie, byť třeba libereckou stálici Tomáše Galvase odstavilo poranění ramene, ze stejného důvodu chybí už od startu třinecký junior Petr Sikora. Co je však horší, rovných 30 talentů se v průměrné (a někdy i celkové) zápasové zátěži nepřehouplo přes deset minut. Fungují v epizodních rolích.
Hráči U24 v evropských ligách (září 2025):
Pořadí
Země
Počet hráčů U24
1.
Finsko
115
2.
Švédsko
75
2.
Švýcarsko
75
4.
Slovensko
66
5.
Česko
61
6.
Německo
60
Jde o alarmující hodnoty, za nimiž je možné hledat nejistou budoucnost národního týmu a v případě náctiletých nadějí také častý důvod žádanek o odchod do zámořských juniorek. Například příslib Utahu Štěpán Hoch byl v úvodních partiích stěžejním centrem Budějovic, ale po návratu Branta Harrise také osmnáctiletý forvard klesl ze 14 minut na ledě na hodnotu 9:17.
„Je to vyzrálý hráč, nechci říkat hotový, protože potřebuje ještě zesílit, ale roste nám tu velmi dobrý hokejista. Přeju mu, aby výkonnost měl vzestupnou, tvrdě na sobě pracoval a vylítl jako raketa, pro nás je to už nepostradatelný hráč,“ vyjádřil se jasně na adresu Hocha po vstupním zápase se Spartou budějovický trenér Ladislav Čihák.
Nadanému svěřenci dává příležitost, jiní jemu podobní mají často smůlu. Junioři či dorostenci jsou v extralize tuze vzácné zboží, nastoupilo jich jedenáct, z toho jen čtyři v zajímavějších pozicích. Herní vytížení je přitom u všech mladíků základní esencí.
Když skočí na liberecký led šestnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř, předvádí symfonii pohybů, zaujme i jeho sebevědomí. Jenže při dvou „šancích“ mezi dospělými Tygry dostal dvakrát pět minut. Lépe mu je v juniorské lize, kde sbírá zátěž po hrstech a objevuje se ve všech situacích.
Liberec jinak paradoxně patří k těm, kteří na plejerech v kolonce U24 sází nejvíc, využil jich už osm. Naopak nelichotivá nula svítí v Třinci, Olomouc si mladíka zařídila až nedávným hostováním beka Michala Hrádka (23) z Pardubic. Třeba Hradec poskytl forvardům Alexi Gašovi (19) a Pavlu Šimkovi (20) všehovšudy sedm minut a 17 sekund.
Počet hráčů kategorie U20 v extralize:
Počet hráčů U20
Týmy
2
Karlovy Vary, Motor, Liberec, Kometa
1
Kladno, Mountfield HK, Ml. Boleslav
0
Pardubice, Třinec, Olomouc, Sparta, Plzeň, Litvínov, Vítkovice
CELKEM
11
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž