Nejvýraznější plnoletí teenageři v extralize: dva prošli draftem NHL, syn ligové legendy
Hokejová extraliga poznává novou generaci talentů. Někteří se zatím rozkoukávají ve čtvrtých lajnách, jiní už nakročili do elitních formací a mají dokonce zkušenosti s draftem v NHL. Jsou tato jména budoucností českého hokeje? Deník Sport a web iSport vybírá nejvýraznější plnoleté teenagery v extralize.
Danny Chludil (19)
útočník, Kometa Brno
4 zápasy (0+0)
Ø čas ve hře 7:09
Rodák z Prahy našel místo na soupisce v Brně. Povedenou přípravou si řekl o vstupenku do čtvrté formace, kde byl spolu s dalšími vlčáky Janem Ekrtem (21) a Jakubem Kosem (22). Chludil je z nich nejmladší, za vyšší minutáží už si odskočil do Přerova. Jeho aktivní střelecký projev přesvědčil trenéra Kamila Pokorného, jemuž patří obdiv za odvážný tah s mladíky. Chludila využil zatím pokaždé, křídelník zvládl tři střely na branku, první dva góly sebral už v minulé sezoně.
Tomáš Galvas (19)
obránce, Liberec
1 zápas (0+0)
čas ve hře 10:24
Extrémně šikovný, prototyp moderního ofenzivního obránce. Zabrzdila ho smůla, hned v prvním zápase si poranil rameno a Tygrům tak bude chybět několik týdnů. Mírná komplikace směrem ke světovému šampionátu juniorů na přelomu roku, na kterém by ovšem bek zpod Ještědu neměl chybět. Dostal by tím šanci uzavřít medailový hattrick. Občas se u něj zmiňuje limit v pracovní morálce. Pokud v tomto směru dozraje, bude odskočený možná nejen v extralize. Jeho otec Lukáš nastoupil v extralize k více než tisícovce utkání.
Vojtěch Čihař (18)
útočník, Karlovy Vary
4 zápasy (0+1)
Ø čas ve hře 14:17
Zbavil se starostí spojených s draftem do NHL a rozvázaly se mu ruce. Čihař zažil fantastickou přípravu, v níž bodoval sedmkrát (4+3) a řekl si o místo v první lajně. Jenže v soutěži se elitní formace Energie zadrhla. Osmnáctiletý talent se zapsal do statistik až po posunu do druhé brázdy, na Spartě asistoval Nicholasi Jonesovi. Po čtyřech zápasech má bilanci plus/minus na hodnotě -2, měl by se ale zvednout s výkony týmu. Prospěje mu i čas na přesilových hrách.
Štěpán Hoch (18)
útočník, České Budějovice
4 zápasy (1+0)
Ø čas ve hře 13:13
V úvodu sezony využil zdravotních problémů Branta Harrise a ve druhé formaci vedle Róberta Lantošiho a Nicka Olesena si řekl o místo v základu. Už v prvním kole se Štěpán Hoch uvedl gólem proti Spartě, po návratu Kanaďana se propadl o jednu lajnu níž. Herní vytížení mladého útočníka šlo logicky dolů. Naposledy strávil na ledě jen lehce přes devět minut, pořád se ale dostával na přesilovku i oslabení. Po úspěchu na draftu se mu dařilo i v reprezentaci do 20 let.