Předplatné

ONLINE: Plzeň - Pardubice 2:1. Hradec drtí Kometu, Sparta znovu srovnala ve Vítkovicích

Oskars Batņa skóroval proti Kometě Brno
Oskars Batņa skóroval proti Kometě BrnoZdroj: Michal Beránek / Sport
David Němeček ze Sparty obdržel ve Vítkovicích vyšší trest na 5 minut + do konce utkání
Oskars Batņa slaví gól se spoluhráči proti Kometě
Lukáš Kovář z Hradce a Kristián Pospíšil z Komety v potyčce u mantinelu
Jan Hladonik (uprostřed) přijímá gratulace po svém gólu proti Spartě
Hokejisté Hradce Králové na domácím ledě přivítali Kometu
Filip Novotný si připisuje důležitý zákrok proti Kometě
Tomáš Martinec a Petr Koukal na lavičce hokejistů Hradce
15
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Nedělní program hokejové Tipsport extraligy nabízí šestá zápasů 6. kola. V bitvě tradičních rivalů proti sobě od 16.00 nastupují Vítkovice a Sparta. České Budějovice, které se dostaly do čela tabulky, útočí na pátou výhru v řadě proti Třinci. Mistrovská Kometa se po první prohře představuje na ledě posledního Hradce Králové. Pardubice startují v Plzni. Hraje se také v Mladé Boleslavi a Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
02Detail
LIVE přestávka
21Detail
LIVE
23Detail
LIVE přestávka
21Detail
LIVE 3. třetina
31Detail
LIVE 3. třetina
22Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice5400118:912
2Brno5400118:1012
3K. Vary6400218:1512
4Pardubice5300217:119
5Sparta5300214:99
6M. Boleslav6300312:149
7Třinec5210217:128
8Vítkovice5210215:138
9Plzeň5202112:128
10Liberec5200314:176
11Olomouc5200312:186
12Kladno510137:134
13Litvínov510047:183
14Mountfield5010411:212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů