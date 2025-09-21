Rána pro Pogačara! Evenepoel ho v časovce na MS ve Rwandě předjel na trati, slaví zlato
Takový průběh rozhodně nikdo nečekal. Před nedělní časovkou byli největšími favority na zisk titulu mistra světa Tadej Pogačar a obhájce Remco Evenepoel. Přitom s ohledem na velké převýšení na trati měl mít mírně navrch Slovinec. Realita byla ale úplně jiná. Už třetí duhový dres v řadě získává Belgičan, jenž na trati Pogačara dokonce předjel, i když startoval dvě a půl minuty za ním. Letošní vítěz Tour de France nakonec zůstal bez medaile. Olympijský vítěz Evenepoel jen podtrhl svou výjimečnost v této disciplíně.
Tohle měl být pro Tadeje Pogačara speciální den. Už dopoledne dával na sociální sítě příspěvek, na kterém bylo na fotce na kostičky nakrájené něco jako sladký chlebíček s popisem: Narozeninový dortík v den závodu. Ano, čtyřnásobný vítěz Tour de France v neděli oslavil 27. narozeniny. V den, kdy jej čekala časovka na mistrovství světa ve Rwandě. Do té nastoupilo 55 závodníků, ale všichni byli zvědaví hlavně na to, zda titul získá jeho obhájce Remco Evenepoel, jenž vyhrál už dvakrát v řadě, nebo Tadej Pogačar, loňský šampion v závodu s hromadným startem. A také na to, kdo si na profilově velmi náročné trati dojede pro bronzovou medaili.
Před startem nejlepší desítky byl průběžně v čele Belgičan Florian Vermeersch. Netrvalo to však příliš dlouho, z horkého křesla vedoucího závodníka jej vystrnadil Kanaďan Michael Leonard. Ovšem ten do křesla ani nestihl pořádně usednout a už jej z něj vyhnal Australan Lucas Plapp, kterého hned porazil další Belgičan Ilan van Wilder.
To už byli na trati Pogačar (startovní číslo 2) i Evenepoel (1). Slovinec na prvním mezičase zaostal o sekundu za svým kolegou z týmu UAE Emirates Isaacem del Torem. Ovšem co tady předvedl Evenepoel, nad tím mnozí valili oči. Ten zde totiž získal vedení o 44 sekund nad Mexičanem a 45 nad Pogačarem.
Už na druhém mezičase bylo patrné, že toto nebude Slovincův den, tedy co se závodu týká. Když projížděl touto metou, ztrácel i na dalšího týmového kolegu Jaye Vinea, a to se tam teprve blížil belgický suverén. Ten na Australana získal 1:17 minuty, na Pogačara už měl 1:42.
Svůj náskok Evenepoel i dál navyšoval, i když už ne tak výrazně. Na třetím měření měl na Vinea k dobru 1:24 minuty, Pogačarovi tady patřilo čtvrté místo (ztráta 1:58 minuty na Evenepoela).
„Už od startu jsem se cítil velmi dobře, v té rovinaté části. V prvním stoupání jsem si pak docela hrábnul na dno, musel jsem tam jet naplno a pak jsem už viděl, že mám velký náskok na soupeře a snažil jsem se tempo udržet. Pak jsem jel naplno v každém stoupání. Když přišlo to dlážděné, už jsem to nenáviděl, už jsem jen chtěl dojet do cíle,“ vyznal se po závodě Evenepoel.
Pogačar: Remco byl neuvěřitelně rychlý
A právě na zmiňovaných kostkách na posledním úseku trasy pak došlo k něčemu, co by nikdo nečekal. Evenepoel už měl zhruba 5 km do cíle Pogačara, který startoval dvě a půl minuty před ním, na dohled!
„V takovémto dni je jedno, koho dojíždím, soustředil jsem se jen sám na sebe. V klesáních jsem se snažil zotavit do dalšího kopce. V dlážděném stoupání jsem ho dojížděl opravdu rychle. Ale nechtěl jsem jet úplně přes limit, protože jsem věděl, že i posledních 400 metrů je těžkých,“ prozradil olympijský vítěz z Paříže Evenepoel.
K předjetí pak skutečně došlo. Belgičan se v kostkovém stoupání převalil přes čtyřnásobného šampiona Tour de France, ten se ale nevzdával a snažil se soupeře držet. Přesto Evenepoel Pogačarovi v kopci, který má být součástí i silničního závodu další neděli, ujel a dojel si suverénně pro třetí titul mistra světa v časovce v řadě. „Jsem strašně šťastný, že se mi podařilo vyhrát a že i Ilan (van Wilder), který je stejná generace jako já, je třetí. To je skvělé,“ poukázal na bronz svého krajana a týmového kolegy z celku Soudal Quick-Step. Stříbro získal Vine.
V historických tabulkách se tak Evenepoel vyrovnal časovkářským esům jako Toni Martin a Michael Rogers, kteří také slavili titul třikrát v řadě.
Pro Pogačara, kterému medaile nakonec unikla o pouhou sekundu, to byla trochu facka v den narozenin. I když byl viditelně zklamaný, snažil se přes tento nezdar přenést.
„Dal jsem tomu všechno. Samozřejmě jsem zklamaný, ale Remco byl neuvěřitelně rychlý, jel úžasně. Chybí mi sekunda na stupně vítězů. Možná kdybych to věděl, tak bych v posledním kilometru přidal. Dneska toho lituju, ale zítra je nový den,“ pronesla současná cyklistická jednička.
Připustil také, že na vině byla nemoc, kterou prodělal ještě před závody v Kanadě, jichž se účastnil minulý týden. „Dnes jsem si to protrpěl. Před Kanadou jsem nemohl absolvovat kompletně svůj tréninkový časovkářský blok. Ale věřím, že další neděli (závod s hromadným startem) to bude dobré,“ soustředí se už teď na obhajobu titulu v silničním závodu.
„Abych jel suprově časovku, musel bych vynechat Kanadu. Ta ale zase byla dobrou přípravou na silniční závod,“ vyjevil Slovinec své priority.
Když jej Evenepoel v časovce předjel, byla to prý velká rána. I proto doufá, že na silniční závod nebude jeho soupeř ve stoprocentní kondici, zatímco on ano.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - časovka:
Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57.