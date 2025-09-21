Comeback hvězdičky Hrubé: Ve finále rychlá smrt, na ty holky ještě nemám
Někdejší juniorská mistryně světa se vrátila na velkou scénu. Výškařka Michaela Hrubá dokončila povedený rok comebacku do špičky účastí ve finále mistrovství světa. V Tokiu skočila díky překonání základní výšky 188 centimetrů dvanáctá.
Už měla v hlavě myšlenky, jestli to má všechno smysl. Místo konce kariéry se však Michaela Hrubá letos rozletěla zpět k elitním výškám. Na mistrovství světa v Tokiu si po osmi letech od premiéry v Londýně zopakovala závod ve finále mistrovství světa.
Zvládla svou zatím nejvyšší základní výšku 188 centimetrů. Zběsilé zvyšování ji pak poslalo na hranici 193 centimetrů, jen dílek pod její letošní nejlepší výkon sezony. Tam už třikrát neuspěla.
„Myslím, že se základem jsem se poprala dobře. Jsem ráda, že jsem to skočila na první, taky to mohly být tři kříže,“ hodnotila Hrubá pro stránky atletického svazu. „Jsem trošku smutná, že sto devadesát tři nevyšlo. Pokusy nebyly špatné, určitě jsem na to měla. Přijela jsem pro finále, to jsem splnila. Příští roky se třeba budu víc připravovat na finále.“
Svůj nejlepší výkon sezony 194 centimetrů skočila Hrubá už v květnu právě v Tokiu. Toužila po zlepšení osobního rekordu 195 centimetrů z roku 2016, ale k této metě se tentokrát nepřiblížila. Zastavila se o sedm centimetrů níže a s dalšími dvěma soupeřkami se dělila o dvanácté místo. V šestnáctičlenném finále za sebou nechala dvě výškařky.
„Už jenom ten základ byl nejvyšší, co jsem kdy začínala. Byla to rychlá smrt. Zhodnotila bych to tak, že na ty holky ještě nemám. Jsou ještě o kus dál, ale já se nevzdám a budu bojovat dál,“ řekla České televizi.
Soutěž výškařek byla v závěru přerušována kvůli lijáku. První velké zlato pod širým nebem získala dvojnásobná halová mistryně světa Nicola Olyslagersová z Austrálie. Stačilo jí 200 centimetrů.
Vilém Stráský obsadil v desetiboji 11. místo výkonem 8110 bodů. Po tyčce se posunul na osmou příčku, ale po oštěpu a patnáctistovce skončil šest bodů za elitní desítkou. Ondřej Kopecký i bez výkonu v tyči, kde nezdolal základní výšku 470 centimetrů, dokončil soutěž a byl patnáctý za 7184 bodů.
Vyhrál Němec Leo Neugebauer, jenž se v oštěpu dostal do čela před Američana Kylea Garlanda a vedení uhájil. Nasbíral 8804 bodů. Garland na patnáctistovce klesl až na bronzovou pozici za Aydena Owense-Delermeho z Portorika.
Česko se vrací z Tokia s jednou bronzovou medailí výškaře Jana Štefely a pěti účasti ve finálových závodech. Postarali se o ně ještě tyčkařka Amálie Švábíková, která skončila čtvrtá, koulař Tomáš Staněk a oštěpař Jakub Vadlejch.