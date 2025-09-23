Předplatné

ONLINE: Kladno - Pardubice 2:3. Kometa hraje s Plzní, Sparta otáčí v Olomouci

Hráči Kladna se radují z branky proti Pardubicím
Hráči Kladna se radují z branky proti Pardubicím
Filip Pešán na střídačce Pardubic
Filip Pešán na střídačce Pardubic
Vladimír Sobotka z Pardubic v utkání proti Kladnu
Hráči Kladna se radují z branky proti Pardubicím
Kelly Klíma z Kladna střílí gól proti Pardubicím
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky proti Českým Budějovicím
Hokejisté Karlových Varů se radují z branky proti Českým Budějovicím
Tipsport extraliga
Úterní hokejový program nabízí šest zápasů 7. kola Tipsport extraligy. Zápas mezi Třincem a Hradcem Králové odložila řádící viróza v kabině Východočechů. Litvínov se pokouší doma nakopnout proti Mladé Boleslavi. Pardubice hrají o první venkovní výhru v Kladně. Mistrovská Kometa hájí první místo na domácím ledě proti Plzni. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také ve Vítkovicích a Karlových Varech. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail
LIVE 3. třetina
12Detail
LIVE 3. třetina
30Detail
LIVE
42Detail
LIVE 3. třetina
32Detail
LIVE 3. třetina
23Detail
LIVE 3. třetina
32Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno6500123:1315
2Č. Budějovice6400220:1212
3K. Vary6400218:1512
4Třinec6310220:1411
5Sparta6310217:1111
6Plzeň6302114:1311
7Pardubice6300318:139
8Vítkovice6211217:169
9Liberec6300318:189
10M. Boleslav7300414:189
11Olomouc5200312:186
12Litvínov6200411:206
13Kladno610148:174
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

