Varaďa uspěl s trenérskou výzvou, Liberec přišel o gól: Zaměřovali jsme se jen na ofsajd

Hokejisté Víktovic se radují z branky proti Liberci
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Přesné oko Václava Varadi i videokouče Denise Havla přispělo k tomu, že Vítkovice po zápase s Libercem slavily první domácí tříbodové vítězství v sezoně. Trenéři v závěru druhé třetiny odhalili těsný ofsajd, který předcházel třetímu gólu Bílých Tygrů. Čároví rozhodčí oprávněnost trenérské výzvy potvrdili, liberecká trefa neplatila. „Respektujeme toto rozhodnutí, nesrazilo nás to. Říkali jsme si, že musíme jít dál,“ líčil liberecký kouč Jiří Kudrna po porážce 2:4.

Byla to situace, která výrazně otočila momentum zápasu na vítkovickou stranu. Pokud by gól Liberce na 3:2 platil, Tygři by šli poprvé v utkání do vedení a zároveň by získali další přesilovku. Nejprve sudí zkoumali potenciální hru vysokou holí a trefu uznali. Po trenérské výzvě Václava Varadi byl však jejich finální verdikt opačný, při přechodu do útočné třetiny se Adam Musil skutečně vystavil do ofsajdu. Skóre se tak neměnilo, stále se hrálo smírně.

„Primárně jsme se dívali a zaměřovali na ofsajd. Bylo to jen o tom, jestli to ofsajd byl,“ ohlížel se Varaďa. „Po neuznání bylo dost času na to zareagovat. Nebyli jsme tím zasažení. Gól by byl pro nás samozřejmě dobrý, měli jsme při něm skvělý důraz v předbrankovém prostoru,“ doplnil svého předřečníka Jiří Kudrna. 

Ale popořadě. Vítkovičtí stejně jako v nedělním duelu se Spartou dvakrát vedli, jenže soupeř se na ně pokaždé dotáhl. Na třetí gól a celkově devátý kanadský bod špílmachra Anthonyho Nellise odpověděl David Aubrecht premiérovým extraligovým zásahem. Dočkal se v pětadvaceti letech, až při svém 116. startu.

Třináctý útočník hrdinou

Také do druhé třetiny vstoupili lépe domácí. Střelu Matěje Prčíka, nového muže ve vítkovické sestavě, tečoval Krzysztof Macias. Náskok však Rideře moc dlouho nevydržel. Hladoví Tygři se znovu zakousli ve 28. minutě, kdy se prosadila jejich aktivní třetí letka. Zaslouženě. Nebála se chodit do míst, kde to zpravidla bolí. Právě po chaosu před brankovištěm tečoval puk kolenem Musil.

Poslední část už ale patřila domácím. „V kabině jsme si řekli, že hlavně musíme dát gól a že klidně na něj potřebujeme i jednu střelu. Někdy to tak je, kluci to ubojovali,“ těšilo Varaďu.

Rozdílovou branku nakonec zaznamenal Martin Hanzl, jemuž úvod ročníku nevyšel i tím, že se nejednou namočil k inkasovaným brankám. Vítkovickou výhru 4:2 pak pojistil Macias. Z původně třináctého útočníka se stal dvougólový hrdina. 

„Když můžu jakýmkoliv způsobem pomoct týmu, jsem za to rád. Jestli je to gólem, nebo zblokováním střely? Všechno se snažím dělat co nejlépe,“ pokývl polský křídelník.

KonecLIVE
42

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

