Varaďa uspěl s trenérskou výzvou, Liberec přišel o gól: Zaměřovali jsme se jen na ofsajd
Přesné oko Václava Varadi i videokouče Denise Havla přispělo k tomu, že Vítkovice po zápase s Libercem slavily první domácí tříbodové vítězství v sezoně. Trenéři v závěru druhé třetiny odhalili těsný ofsajd, který předcházel třetímu gólu Bílých Tygrů. Čároví rozhodčí oprávněnost trenérské výzvy potvrdili, liberecká trefa neplatila. „Respektujeme toto rozhodnutí, nesrazilo nás to. Říkali jsme si, že musíme jít dál,“ líčil liberecký kouč Jiří Kudrna po porážce 2:4.
Byla to situace, která výrazně otočila momentum zápasu na vítkovickou stranu. Pokud by gól Liberce na 3:2 platil, Tygři by šli poprvé v utkání do vedení a zároveň by získali další přesilovku. Nejprve sudí zkoumali potenciální hru vysokou holí a trefu uznali. Po trenérské výzvě Václava Varadi byl však jejich finální verdikt opačný, při přechodu do útočné třetiny se Adam Musil skutečně vystavil do ofsajdu. Skóre se tak neměnilo, stále se hrálo smírně.
„Primárně jsme se dívali a zaměřovali na ofsajd. Bylo to jen o tom, jestli to ofsajd byl,“ ohlížel se Varaďa. „Po neuznání bylo dost času na to zareagovat. Nebyli jsme tím zasažení. Gól by byl pro nás samozřejmě dobrý, měli jsme při něm skvělý důraz v předbrankovém prostoru,“ doplnil svého předřečníka Jiří Kudrna.
Ale popořadě. Vítkovičtí stejně jako v nedělním duelu se Spartou dvakrát vedli, jenže soupeř se na ně pokaždé dotáhl. Na třetí gól a celkově devátý kanadský bod špílmachra Anthonyho Nellise odpověděl David Aubrecht premiérovým extraligovým zásahem. Dočkal se v pětadvaceti letech, až při svém 116. startu.
Třináctý útočník hrdinou
Také do druhé třetiny vstoupili lépe domácí. Střelu Matěje Prčíka, nového muže ve vítkovické sestavě, tečoval Krzysztof Macias. Náskok však Rideře moc dlouho nevydržel. Hladoví Tygři se znovu zakousli ve 28. minutě, kdy se prosadila jejich aktivní třetí letka. Zaslouženě. Nebála se chodit do míst, kde to zpravidla bolí. Právě po chaosu před brankovištěm tečoval puk kolenem Musil.
Poslední část už ale patřila domácím. „V kabině jsme si řekli, že hlavně musíme dát gól a že klidně na něj potřebujeme i jednu střelu. Někdy to tak je, kluci to ubojovali,“ těšilo Varaďu.
Rozdílovou branku nakonec zaznamenal Martin Hanzl, jemuž úvod ročníku nevyšel i tím, že se nejednou namočil k inkasovaným brankám. Vítkovickou výhru 4:2 pak pojistil Macias. Z původně třináctého útočníka se stal dvougólový hrdina.
„Když můžu jakýmkoliv způsobem pomoct týmu, jsem za to rád. Jestli je to gólem, nebo zblokováním střely? Všechno se snažím dělat co nejlépe,“ pokývl polský křídelník.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž