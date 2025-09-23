Kladno konečně dalo góly, Pardubice se v závěru bály. Jágr se díval s Červenkou
Když viděli fanoušci před sezonou tenhle zápas v rozpisu, v kalendáři si mohli červeně vyznačit datum 23. září. Kladno proti Dynamu, legendární Jaromír Jágr versus kamarád a reprezentační kapitán Roman Červenka. Jenže v úterý bylo všechno jinak. Obě hvězdy trápí zdravotní problémy, počínání spoluhráčů sledovaly jen ze skyboxu. Spokojenější mohl být nakonec host Červenka. Pardubice po divokém průběhu vyhrály 5:4 a poprvé v ročníku bodovaly na ledě soupeře.
Po první třetině nejspíš netipovali drama ani nejzarytější optimisté. Dynamo bylo v Kladně brutálně produktivní, Štěpána Lukeše vyhnalo z brankoviště třemi góly z jedenácti střel. „V první třetině nám trošku přálo, ale šli jsme tomu naproti. Bohužel od druhé třetiny získali domácí momentum utkání,“ ohlížel se po zápase asistent hostujícího kouče Karel Mlejnek.
Adam Brízgala po nástupu do branky zastavil rozjeté Pardubice a Rytíři započali stíhací jízdu. Před polovinou utkání ujel po návratu z trestné Kelly Klíma a dal jim naději. „Tam to začalo,“ věděl dobře Mlejnek.
Kladenští ještě před druhou přestávkou snížili na rozdíl jediné trefy a byli na koni. Na Pardubicích byla rázem znát nervozita a panika, že by další venkovní zápas mohl proklouznout mezi prsty. „Konečně jsme hráli to, co chceme. Hráli jsme agresivně, začali střílet a dali góly. To je pozitivní, protože jsme je nedávali,“ ocenil přes porážku obránce Tomáš Tomek.
Dynamo získalo více klidu po dalších dvou kladenských zaváháních, podruhé v utkání odskočilo o tři zásahy. Kdo čekal, že to domácí položí, byl na omylu. „Soupeř odskočil na 5:2, ale hráli jsme až do konce,“ vážil si domácí trenér David Čermák.
Domácí se dostali na dostřel ještě 22 sekund před koncem, také pak měli šanci skórovat. Do prodloužení už ale divoký zápas neposlali. „Hodně rozhodla první třetina,“ uvědomoval si Čermák. „Je pro nás ale pozitivum, že jsme dali čtyři góly a hráli až do konce. Šli jsme si pro góly, měli hodně střel. Byl i tlak do brány, ale zase nám vypadlo, když jsme měli hrát do obrany a blokovat střely,“ hodnotil krátce po utkání.
Těšit ho mohl příspěvek zamýšlených lídrů. Zadák Phil Pietroniro se trefil poprvé v sezoně, Kelly Klíma přidal už třetí trefu a Samuel Vigneault se opět osvědčil na brankovišti. Hlavně ale zažil první gólovou radost v extralize Kanaďan Daniel Audette, který dosud mlčel.
„Ne, že nás to svazovalo, ale furt jsme se o tom bavili,“ promluvil Tomek o váznoucí produktivitě. „Je dobře, že jsme góly dali. V tréninku se snažíme víc a víc chodit do brány, střílet, dávat góly. V zápase se to projevilo. To je dobře,“ dodal.
Premiéroví střelci pomohli i Pardubicím na jejich cestě za prvním zeleným políčkem z venku. Miloš Kelemen, Miguel Tourigny a Robert Kousal zatím na listině kanonýrů chyběli. Dominik Hrníčko se trefil v extralize poprvé, v minulosti už přitom zasáhl do šesti soutěžních ročníků.
„Jsme samozřejmě extrémně rádi, že jsme poprvé v sezoně bodovali venku. Tříbodové vítězství jsme zuby nehty ubránili v závěru,“ hodnotil střízlivě Mlejnek.
Na dotaz, zda vyválčené vítězství rozváže Dynamu ruce a uklidní hlavu do dalších venkovních zápasů, neměl odpověď. „Snad ano,“ řekl s úsměvem.
Pardubicím chyběl kromě Červenky a Martina Kauta i potrestaný John Ludvig a potřetí v řadě také Peter Čerešňák. „Má problémy v dolní části těla, věříme, že jen co to trošku půjde, vrátí se do hry. Aktuálně to nejde,“ prozradil Mlejnek. Se zraněnými se potýká i Kladno. Martin Jandus se po jednozápasové absenci vrátil, ale zase vypadl Jan Piskáček. Šanci proto dostal litoměřický Dušan Žovinec. Na ledě strávil osm a půl minuty a extraligu si zahrál poprvé od 27. ledna 2012. Tehdy čelil se Spartou také Pardubicím.
