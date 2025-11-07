Přímluva pomohla, komise snížila Žitnému trest za zlomenou nohu: 8 zápasů stačí
Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Uvedla to v komuniké na webu FAČR.
Žitný na začátku října při výhře Zbrojovky 1:0 v Ústí nad Labem skluzem podrazil a současně přisedl Kottovu nohu. Domácí hráč utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a je mimo hru na několik měsíců. Záložník vedoucího týmu druhé ligy nebyl v utkání vyloučen, přesto mu disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vzhledem k následkům zastavila činnost na 10 soutěžních zápasů.
Za šestadvacetiletého rodáka z Ústí nad Labem se následně postavil Kott i severočeský celek. V prohlášení na klubovém webu žádali o zmírnění trestu, protože ke zranění došlo nešťastnou náhodou a bez úmyslu faulovat. Komise na čtvrtečním zasedání ubrala Žitnému dva zápasy.
„Odvolací komise snížila hráči trest až na spodní hranici stanovenou pro tento případ disciplinárním řádem FAČR z důvodu specifického charakteru herní situace, neboť z provedeného dokazování došla odvolací komise k závěru, že úmyslem hráče nebylo zraněného protihráče faulovat, natož pak jej zranit. Odvolací komise si je zároveň vědoma závažnosti disciplinárního přečinu hráče a jeho následků, nicméně má za to, že trest zákazu závodní činnosti na osm soutěžních utkání je v tomto případě dostačující,“ stojí v komuniké.
Žitný dosud mohl hrát, protože trest během odvolacího řízení nenabyl právní moci. Druhá liga má tento víkend na programu závěrečné podzimní kolo, do hry se záložník Zbrojovky vrátí nejdříve v dubnu.
Desetizápasový trest dostal v dubnu i ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru. Rovněž kanonýr Sigmy skončil v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí, Frydrychovi však odvolací komise nevyhověla. Vyšší distanc dostal v historii samostatné ligy jen sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|15
|10
|3
|2
|33:14
|33
|3
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|4
Opava
|14
|6
|7
|1
|23:12
|25
|5
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|6
Žižkov
|15
|7
|2
|6
|19:25
|23
|7
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|8
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|9
Příbram
|15
|6
|3
|6
|14:21
|21
|10
Č. Budějovice
|15
|6
|2
|7
|17:22
|20
|11
Jihlava
|15
|4
|4
|7
|17:18
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|15
|3
|6
|6
|17:30
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup