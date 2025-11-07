Předplatné

Přímluva pomohla, komise snížila Žitnému trest za zlomenou nohu: 8 zápasů stačí

Saňák a Baránek o Zbrojovce: Jsme jako Sparta. Proč v Česku nehrají Karabec a spol.? • Zdroj: iSport.cz
Patrik Žitný v dresu brněnské Zbrojovky
Zbrojovka porazila Vlašim
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem. Uvedla to v komuniké na webu FAČR.

Žitný na začátku října při výhře Zbrojovky 1:0 v Ústí nad Labem skluzem podrazil a současně přisedl Kottovu nohu. Domácí hráč utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a je mimo hru na několik měsíců. Záložník vedoucího týmu druhé ligy nebyl v utkání vyloučen, přesto mu disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vzhledem k následkům zastavila činnost na 10 soutěžních zápasů.

Za šestadvacetiletého rodáka z Ústí nad Labem se následně postavil Kott i severočeský celek. V prohlášení na klubovém webu žádali o zmírnění trestu, protože ke zranění došlo nešťastnou náhodou a bez úmyslu faulovat. Komise na čtvrtečním zasedání ubrala Žitnému dva zápasy.

„Odvolací komise snížila hráči trest až na spodní hranici stanovenou pro tento případ disciplinárním řádem FAČR z důvodu specifického charakteru herní situace, neboť z provedeného dokazování došla odvolací komise k závěru, že úmyslem hráče nebylo zraněného protihráče faulovat, natož pak jej zranit. Odvolací komise si je zároveň vědoma závažnosti disciplinárního přečinu hráče a jeho následků, nicméně má za to, že trest zákazu závodní činnosti na osm soutěžních utkání je v tomto případě dostačující,“ stojí v komuniké.

Žitný dosud mohl hrát, protože trest během odvolacího řízení nenabyl právní moci. Druhá liga má tento víkend na programu závěrečné podzimní kolo, do hry se záložník Zbrojovky vrátí nejdříve v dubnu.

Desetizápasový trest dostal v dubnu i ostravský kapitán Michal Frydrych za faul na olomouckého Jana Klimenta v semifinále domácího poháru. Rovněž kanonýr Sigmy skončil v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí, Frydrychovi však odvolací komise nevyhověla. Vyšší distanc dostal v historii samostatné ligy jen sparťan Léonard Kweuke, kterému komise v květnu 2013 zastavila činnost na 12 utkání.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka15122137:1338
2Táborsko15103233:1433
3Artis1483324:1427
4Opava1467123:1225
5Slavia B1572626:1623
6Žižkov1572619:2523
7Ústí1563628:2321
8Baník B1563624:2321
9Příbram1563614:2121
10Č. Budějovice1562717:2220
11Jihlava1544717:1816
12Prostějov1543815:2115
13Chrudim1536617:3015
14Sparta B15501012:3115
15Vlašim1524915:2110
16Kroměříž15311113:3010
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

