Předplatné

Antimonopolní úřad dal zelenou. Strnad může koupit většinový podíl v Plzni

Jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad je spojoaný s možnou koupí Viktorie Plzeň
Jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad je spojoaný s možnou koupí Viktorie PlzeňZdroj: Koláž iSport
Firma Michala Strnada podpoří Český olympijský výbor
Choreo Plzně vyvolalo bouřlivou reakci fanoušků Fenerbahce
Jak si vedli fotbalisté Plzně v domácím utkání proti Fenerbahce?
Tomáš Ladra v utkání proti Fenerbahce
Hráči Plzně po zápase s Fenerbahce
Marek Bakoš a Martin Hyský
Trenér Plzně Martin Hyský při zápase s Fenerbahce
15
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny. Strnad podíl kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem.

„Úřad dospěl ve zjednodušeném řízení k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.

Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu.

Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Fotbalový klub v tiskové zprávě zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V říjnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů