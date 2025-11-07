Antimonopolní úřad dal zelenou. Strnad může koupit většinový podíl v Plzni
Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny. Strnad podíl kupuje prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem.
„Úřad dospěl ve zjednodušeném řízení k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.
Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu.
Skupina FCVP GmbH prodala svůj většinový podíl po dvou letech od vstupu do klubu. Cenu transakce ani jedna ze stran nezveřejnila. Fotbalový klub v tiskové zprávě zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.
Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V říjnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.