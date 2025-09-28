Předplatné

ONLINE: Plzeň - K. Vary 2:2. Kometa ve šlágru s Pardubicemi, Sparta vs. Liberec 1:0

Filip Chlapík po gólu do liberecké sítě
Filip Chlapík po gólu do liberecké sítě
Kapitán Sparty Filip Chlapík se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Sparťanská radost z vedoucí trefy v utkání s Libercem
Sparťanský trenér Pavel Gross během utkání s Libercem
Mark Pysyk ze Sparty (vpravo) a David Aubrecht z Liberce (vlevo)
Obránce Liberce Radim Šimek v souboji se sparťanem Devinem Shorem
Brankář Bílých tygrů Petr Kváča v duelu na Spartě
Střídačka Liberce během utkání na Spartě
Tipsport extraliga
V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Program odstartuje v 15.00 zápasem mezi Plzní a Karlovými Vary, Kometa ve šlágru nastupuje proti pardubickému Dynamu. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Kometa se snaží otřepat z debaklu, v pátek prohrála 0:8 v Českých Budějovicích. Jihočechům, kteří hrají s trápícím se Litvínovem, patří druhá příčka a na vedoucí Brno ztrácejí tři body.

Ve zbývajících zápasech se Kladno na ledě Třince pokouší po pěti porážkách za sebou zvítězit, Vítkovice přívítaly Hradec Králové, Sparta nastupuje proti Liberci a Mladá Boleslav v Olomouci.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno8600227:2318
2Č. Budějovice8500329:1515
3K. Vary8500322:1815
4Sparta8410326:1714
5Třinec7410225:1814
6Vítkovice8321224:2014
7Plzeň8402219:1814
8Pardubice8400427:2212
9Liberec8400422:2312
10Olomouc7301318:2310
11M. Boleslav8300516:259
12Litvínov7200511:226
13Mountfield7110516:265
14Kladno8101613:254
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

