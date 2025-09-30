ONLINE: Sparta - Plzeň 0:1. Další pád Kladna, Motor vystřídal v čele Kometu
České Budějovice se po výhře nad Vítkovicemi v 10. kole extraligy vyšvihly na první místo tabulky, kde vystřídaly Kometu, která si připsala třetí prohru v řadě, když nestačila na Třinec. Kladno nezastavilo příval porážek, doma padlo s Karlovými Vary. Za Rytíře byl poprvé v sezoně v nominaci Jaromír Jágr, do utkání ale nakonec nezasáhl. Pardubice skolily Litvínov v prodloužení a úterní program uzavírá duel Sparty s Plzní. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Kometa padla potřetí v řadě
Třinec porazil Brno 1:0, připsal si pátou výhru v řadě a sesadil Kometu z čela tabulky. O jedinou branku utkání se na začátku druhé třetiny postaral Michal Kovařčík, brankář Marek Mazanec vychytal první čisté konto v sezoně. Úřadující mistr si po dobrém vstupu do aktuálního ročníku připsal třetí porážku za sebou.
Motor poskočil na první místo
České Budějovice porazily Vítkovice 2:1, vyhrály potřetí za sebou a jsou novým lídrem soutěže. Na tříbodovém zisku Motoru se dvěma asistencemi podílel nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen.
Pardubice uspěly v prodloužení
Podrobnosti připravujeme.
Kladno nestačilo na Vary
Podrobnosti připravujeme.
Olomouc loupila v Hradci
Podrobnosti připravujeme.
Boleslav vynulovala Liberec
Podrobnosti připravujeme.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|5
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|6
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž