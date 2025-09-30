ONLINE: Sparta - Plzeň 0:1. Další pád Kladna, Motor vystřídal v čele Kometu

Předplatné

Roman Horák v šanci selhal
Roman Horák v šanci selhalZdroj: Michal Beranek / Sport
Miloš Roman z Třince a Tomáš Zohorna z Brna
Hráči Kladna slaví gól
Jakub Lauko v akci proti Litvínovu
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
Michal Gulaši z Brna, Andrej Nestrašil z Třince a brankář Aleš Stezka
Jan Štencel z Českých Budějovic dává gól
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
iSport.cz, ČTK
České Budějovice se po výhře nad Vítkovicemi v 10. kole extraligy vyšvihly na první místo tabulky, kde vystřídaly Kometu, která si připsala třetí prohru v řadě, když nestačila na Třinec. Kladno nezastavilo příval porážek, doma padlo s Karlovými Vary. Za Rytíře byl poprvé v sezoně v nominaci Jaromír Jágr, do utkání ale nakonec nezasáhl. Pardubice skolily Litvínov v prodloužení a úterní program uzavírá duel Sparty s Plzní. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Kometa padla potřetí v řadě

Třinec porazil Brno 1:0, připsal si pátou výhru v řadě a sesadil Kometu z čela tabulky. O jedinou branku utkání se na začátku druhé třetiny postaral Michal Kovařčík, brankář Marek Mazanec vychytal první čisté konto v sezoně. Úřadující mistr si po dobrém vstupu do aktuálního ročníku připsal třetí porážku za sebou.

Motor poskočil na první místo

České Budějovice porazily Vítkovice 2:1, vyhrály potřetí za sebou a jsou novým lídrem soutěže. Na tříbodovém zisku Motoru se dvěma asistencemi podílel nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen.

Pardubice uspěly v prodloužení

Podrobnosti připravujeme.

Kladno nestačilo na Vary

Podrobnosti připravujeme.

Olomouc loupila v Hradci

Podrobnosti připravujeme.

Boleslav vynulovala Liberec

Podrobnosti připravujeme.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice10700337:1921
2Třinec9520229:2019
3K. Vary10601327:2219
4Brno10601328:2619
5Pardubice10420431:2416
6Plzeň9412222:2016
7Olomouc9501322:2416
8Liberec10500525:2715
9Sparta9410427:2014
10Vítkovice10321425:2614
11M. Boleslav10400620:2812
12Mountfield9210620:278
13Litvínov9201615:307
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

