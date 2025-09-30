Jágrův návrat se odkládá, odešel z rozbruslení. Přišel, že to nejde, popsal trenér
Hodina a čtvrt do zápasu, rozcvičující se hráči kolem plochy ČEZ stadionu a na ledě osamocená postava. V bundě, kulichu, kraťasech a se závažími kolem kotníků. Legenda je zpátky, neslo se hokejovým prostředím. Jaromír Jágr ale do extraligy zatím nenaskočil. V zápise o utkání v úterý figuroval, z rozbruslení však odešel předčasně a v civilu zamířil do skyboxu. „Natáhl si sval, obnovil se mu problém, který ho doteď držel mimo,“ prozradil po porážce 1:3 trenér David Čermák.
Poslední soutěžní zápas odehrál na začátku března proti Vítkovicím, v přípravě na aktuální ročník přidal Jaromír Jágr šest startů. Od té doby hrají Rytíři bez něj a v tabulce se propadli na poslední místo. Legendu měla v úvodu ročníku trápit lehčí zdravotní potíž, připravený do akce se Jágr cítil až před desátým kolem. Velký návrat se ale nekonal.
„Věděli jsme, že stav není stoprocentní, proto jsme měli připravených třináct útočníků. Jarda přišel během rozbruslení, že to nejde,“ komentoval situaci kouč Rytířů. Od návratu legendy na led si sliboval impuls pro mužstvo, které prohrálo šestkrát v řadě.
„Bohužel k tomu nedošlo. Spoléhali jsme na to, pozornost se upře na něj a ostatním by se mohlo ulevit,“ přiznal Čermák. Do čtvrté formace po bok Antonína Melky a Kellyho Klímy postavil juniora Oskara Lislera.
Jen zpoza skla své lóže mohl Jágr sledovat, jak právě u jeho původní lajny začala první gólová akce zápasu. Od modré vypálil Dušan Žovinec a puk po odrazu skončil za zády Dominika Frodla. Bek Litoměřic dal premiérovou extraligovou branku už při čtvrtém startu na výpomoci v Kladně.
„Určitě z toho člověk má radost, ale když se prohraje… Týmové body jsou důležitější,“ popisoval pocity dvaatřicetiletý zadák, jenž se do nejvyšší soutěže letos vrátil po dlouhých třinácti letech. „Dupali jsme do toho, hráli dobře, ale… Po chybách jsme dostali góly,“ dodal Žovinec k dalšímu průběhu utkání.
Tři obrovské chyby, litoval trenér Kladna
Jak už je v aktuální sezoně pomalu zvykem, v případě Rytířů zůstalo u jediného gólu. Domácí naopak začali kupit chyby a Adam Brízgala čelil postupně několika únikům. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Pak pro nás bylo důležité, že jsme na konci první třetiny srovnali krok,“ hodnotil hostující trenér Pavel Patera.
Energie srovnala z obdobné akce, jako se trefili domácí. První branku v extralize oslavil Tory Dello. Zásadní moment duelu si pak Vary nechaly na poslední minutu prostředního dějství. Miroslav Forman ztratil puk ve středu, Ondřej Beránek ujel a mazácky poslal puk mezi Brízgalovy betony. „Gól na 2:1 byl důležitý. Ten asi rozhodl zápas,“ uvědomoval si Patera.
„Z naší strany první třetina zápasu nebyla dobrá a paradoxně jsme se dostali do vedení. Od druhé jsme se zlepšili, měli několik závarů, bohužel jsme se z nich opět nedostali do vedení. V poslední minutě jsme udělali tři obrovské chyby, pustili soupeře do tří nájezdů a on jeden využil,“ přidal Čermák.
Kladno se v závěru tlačilo za vyrovnáním, ale už jen inkasovalo do opuštěné branky. Progres zatím poslednímu týmu extraligy nedodal ani nově příchozí Kryštof Hrabík. Ze Sparty přišel na měsíční výpomoc za Ondřeje Bláhu. „Kryštofa znám, asi tři roky jsem ho trénoval. Víme, jaké jsou jeho přednosti, je to zrovna věc, která nám chybí. Práci na brankovišti odváděl velmi dobrou, bohužel nebyl odměněný,“ litoval hlavní kouč Rytířů po další ztrátě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž